'NAPAST ĆE EUROPU'

Zelenski: Putin bi za osvajanje istoka Ukrajine morao žrtvovati još 800.000 života vojnika

Piše HINA,
Zelenski: Putin bi za osvajanje istoka Ukrajine morao žrtvovati još 800.000 života vojnika
Ukrajinski predsjednik tvrdi da bi Moskvi trebale najmanje dvije godine sporog napredovanja i ogromni gubici, poručivši da Putin nema snage izdržati takav rat

Rusija bi morala žrtvovati dodatnih 800.000 vojnika tijekom sljedeće dvije godine ako bi željela vojno osvojiti istočnu Ukrajinu, izjavio je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

"Osvajanje istočne Ukrajine koštalo bi ih još 800.000 života", izjavio je na francuskoj televiziji France 2. "Trebalo bi im najmanje  dvije godine, uz vrlo spor napredak. Po mom mišljenju, neće izdržati toliko dugo", ustvrdio je.

Dok je najgori oružani sukob na europskom kontinentu od Drugog svjetskog rata u gotovo četiri godine odnio desetke, ako ne i stotine tisuća života na obje strane, a milijuni Ukrajinaca potražili su utočište u inozemstvu, Zelenskij tvrdi da je službeni broj poginulih 55.000 ukrajinskih vojnika.

"U Ukrajini, službeno, na bojnom polju, broj poginulih vojnika, bilo profesionalnih ili mobiliziranih, iznosi 55.000. I postoji veliki broj ljudi koje Ukrajina smatra nestalima", rekao je.

U Abu Dhabiju je otvoren novi krug pregovora s američkim sudjelovanjem kako bi se pokušao pronaći izlaz iz rata.

No ubrzo nakon što je počeo, Kremlj je ponovno inzistirao da Ukrajina prihvati njegove zahtjeve, posebno ukrajinsko povlačenje iz istočne regije Donecka, pojačavajući sumnje u šanse za uspjeh ovih diplomatskih napora koji se odvijaju mjesecima uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Uloga američkog predsjednika je ključna, ponovio je Zelenskij u srijedu: "Putin se boji samo Trumpa", ustvrdio je.

"Američki predsjednik želi okončati ovaj rat kompromisom. Podržali smo njegove prijedloge, ali ne može biti kompromisa o pitanju vlastitog suvereniteta", naglasio je.

Ukrajinski šef države upozorio je da se ruski predsjednik "ne boji Europljana", izrazivši zahvalnost Ukrajine Europljanima koji podržavaju Kijev pružajući opremu, ekonomsku i diplomatsku pomoć.

„Jer Europljani žive u divnom, sigurnom svijetu koji su sami izgradili na pravedan način, svojim gospodarstvom i svojim radom“, kazao je. "To je potpuno drugačiji svijet", život u Europi je ugodan. "Ali danas je vrlo jasno da ako Ukrajina ne zaustavi Putina, on će napasti Europu“, zaključio je Zelenskij.

Razgovori uz posredovanje SAD-a prekinuti su kasno navečer i nastavljaju se u četvrtak, dok su ruske snage istodobno napale tržnicu na istoku Ukrajine. Kijev i Moskva ostaju duboko podijeljeni oko teritorija.
Ukrajina bi u načelu trebala kupovati oružje od tvrtki iz EU-a i EGP-a, uz iznimke u slučaju hitne potrebe za opremom koja nije dostupna u Europi
Ukrajinski i ruski pregovarači počeli su u srijedu u Abu Dhabiju drugi krug pregovora o okončanju rata uz posredovanje SAD-a

