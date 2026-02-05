Drugi dan mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju

Ukrajina i Rusija u četvrtak su započele drugi dan pregovora u Abu Dabiju pod vodstvom SAD-a u cilju okončanja rata koji vode već gotovo četiri godine, rekao je glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov.

"Drugi dan pregovora u Abu Dabiju je počeo", objavio je Umerov na Telegramu.

"Radimo u istim formatima kao i jučer: trilateralne konzultacije, grupni rad i daljnje usklađivanje stavova."

Izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitriev rekao je u četvrtak da je postignut napredak u pregovorima o mirovnom sporazumu za Ukrajinu.

Ukrajinski i ruski pregovarači u srijedu su počeli dvodnevne razgovore u Abu Dabiju uz posredovanje SAD-a.

Do dvodnevnog sastanka došlo je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je Rusija iskoristila prošlotjedno 'energetsko' primirje da bi obnovila zalihe naoružanja i u utorak napala Ukrajinu rekordnim brojem balističkih raketa.

Trumpova administracija vrši pritisak na Kijev i Moskvu da pronađu kompromis kako bi se okončao četverogodišnji rat, ali dvije strane ostaju jako udaljene po ključnim točkama unatoč nekoliko rundi razgovora s američkim dužnosnicima.

Najosjetljivija pitanja su zahtjevi Moskve da Kijev odustane od teritorija koji još uvijek kontrolira i sudbina nuklearne elektrane Zaporižje, najveće u Europi, koja se nalazi na području pod ruskom okupacijom.

Moskva želi da Kijev povuče svoje trupe iz cijele Donecke regije, uključujući pojas jako utvrđenih gradova koji se smatraju jednom od najjačih ukrajinskih obrana, kao preduvjet za bilo kakav dogovor.

Ukrajina je rekla da sukob treba zamrznuti duž trenutne linije fronta i odbacila je svako jednostrano povlačenje svojih snaga.

Ankete pokazuju da se većina Ukrajinaca protivi sporazumu kojim bi se Rusiji dalo više teritorija. Stanovnici Kijeva rekli su u srijedu Reutersu da su skeptični da će novi krug pregovora donijeti bilo kakve veće pomake.

Prvi krug pregovora održan je prošlog mjeseca.