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Zelenski pozvao Mađarsku i Poljsku: Podržite ulazak Ukrajine u Europsku uniju!

Piše HINA,
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Zelenski pozvao Mađarsku i Poljsku: Podržite ulazak Ukrajine u Europsku uniju!
Foto: Yves Herman
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je u srijedu u Dublinu nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih pet pregovaračkih klastera jer je u interesu Europske unije da Ukrajina postane članicom što je prije moguće.

“Učinili smo sve što je potrebno za otvaranje klastera”, rekao je Zelenski odgovarajući na pitanje o mogućim poteškoćama u postizanju konsenzusa među zemljama članicama, prije svega zbog stajališta mađarskog premijera Petera Magyara da Ukrajina neće tako brzo u EU te zbog napetosti u odnosima s Poljskom. Zelenski je u srijedu doputovao u Dublin, gdje je sudjelovao na svečanosti obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem EU-a.

“Nadam se da će i mađarska i poljska vlada dati potporu. Mislim da je u interesu svih zemalja da Ukrajina što prije postane članica EU-a”, rekao je Zelenski.

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Irski premijer Micheal Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo u EU-u i da će njegova vlada tijekom sljedećih šest mjeseci nastojati postići konsenzus da se otvori pet preostalih klastera u pristupnim pregovorima. Dodao je da nije prvi put da bilateralna pitanja ometaju pristupni proces, ali da je  “naša zadaća da prevladamo te izazove”.

Zelenski i Martin razgovarali su i pitanju izvoza aluminijeva oksida iz Irske u Rusiju. Prema medijskim napisima irska Aughinish Aluminas navodno izvozi aluminijev oksid u Rusiju - sirovinu koju Moskva koristi za proizvodnju aluminija za oružje.

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Martin je rekao da irske vlasti dovršavaju istragu o tom pitanju i da će svoje nalaze podnijeti Europskoj komisiji. 

Zelenski je rekao da treba učiniti sve što je moguće kako bi se Rusiji otežao nastavak rata. Pozvao je na nove sankcije, uključujući i “tvrtke u europskim zemljama koje rade za Rusiju".

"Nažalost, u Europi postoje tvrtke koje su u vlasništvu ili pod efektivnom kontrolom Rusije i njezinih sankcioniranih oligarha", rekao je.

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