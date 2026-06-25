Zelenski preskače bitan skup o obnovi Ukrajine: U pozadini je velik 'sukob' s Varšavom...

Godišnja konferencija o obnovi Ukrajine otvara se u četvrtak u Gdanjsku u Poljskoj bez Volodimira Zelenskija zbog napetosti s Varšavom, a prioritet je obnova energetskog sektora, koji je teško pogođen u ratu s Rusijom.

Kijev je u objavio u utorak, nakon nekoliko tjedana žestokih nesuglasica s Poljskom vezano uz Drugi svjetski rat, da će ukrajinsku delegaciju predvoditi premijerka Julija Sviridenko, a ne predsjednik Zelenskij.

Konferencija u Gdanjsku, peta takve vrste, trebala bi u četvrtak i u petak okupiti političke čelnike i ekonomske aktere, prvenstveno iz Europe, kako bi razgovarali o poslijeratnoj obnovi Ukrajine nakon ruske agresije.

Među sudionicima ove konferencije su Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, i nekoliko drugih članova Komisije.

Govorit će uz čelnike Poljske, Bugarske, Estonije, Finske, Latvije, Litve, Rumunjske i Švedske, prema Komisiji.

U Gdanjsku će se pozornost usmjeriti na sektore najviše pogođene ratom: energetiku, kritičnu infrastrukturu i logistiku. Rasprave će se također baviti sigurnosnim sposobnostima Ukrajine.

U veljači je zajedničko izvješće Kijeva, Svjetske banke, Europske unije i Ujedinjenih naroda procijenilo da će poslijeratna obnova u Ukrajini koštati oko 500 milijardi eura.

Uvjeriti investitora predstavlja izazov za Ukrajinu jer su pregovori o okončanju sukoba zastali.

„Planiramo potpisati niz važnih sporazuma s međunarodnim partnerima, posebno kako bismo ojačali naš energetski sektor“, izjavila je Sviridenko u utorak.

Zasad Ukrajina većinu svojih sredstava posvećuje ratnim naporima i održavanju svog gospodarstva.

Europska unija odobrila je u prosincu zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu za razdoblje 2026.-2027., s početnom tranšom od 3,2 milijarde eura isplaćenom u lipnju.

Dvije trećine tih sredstava namijenjene su obrani Ukrajine.

Prethodno su Konferencije o oporavku Ukrajine (URC) održane u Luganu, Londonu, Berlinu i Rimu.

Po prvi put od 2022. Volodimir Zelenski neće prisustvovati konferenciji.

Odnosi između Varšave i Kijeva zahladili su krajem svibnja kada je ukrajinski šef države odlučio nazvati vojnu jedinicu po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA), nacionalističkoj organizaciji osnovanoj 1942. i koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.