Zelenski: Pregovori Ukrajine sa SAD-om konstruktivni, ne i laki

Razgovori s američkim predstavnicima o mirovnom planu za Ukrajinu bili su konstruktivni, ali ne i laki, rekao je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij uoči planiranih konzultacija s europskim čelnicima u nadolazećim danima. Zelenski je u subotu razgovarao s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, a očekuje se da će se u ponedjeljak u Londonu sastati s francuskim, britanskim i njemačkim čelnicima. Daljnji razgovori planirani su u Bruxellesu.

"Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju. "Razgovor je bio konstruktivan, iako ne i lak", dodao je.

Trump je rekao da okončanje ruskog rata u Ukrajini, koji se sada bliži četvrtoj godini i najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata, ostaje njegov najteži vanjskopolitički izazov.

Unatoč američkom posredovanju i povremenim kontaktima na visokoj razini, napredak u mirovnim pregovorima bio je spor, a sporovi oko sigurnosnih jamstava za Kijev i statusa teritorija pod ruskom okupacijom još uvijek nisu riješeni.

Moskva kaže da je otvorena za pregovore i krivi Kijev i Zapad za blokiranje mira, dok Ukrajina i njezini saveznici kažu da Rusija odugovlači i koristi diplomaciju kako bi učvrstila svoje dobitke.

Europski čelnici podržali su postupni diplomatski proces za Ukrajinu, vezan uz dugoročna sigurnosna jamstva i trajnu vojnu pomoć. Trump se, međutim, usredotočio na brzo postizanje dogovora i podjelu tereta, a diplomati upozoravaju da svi razgovori ostaju krhki i osjetljivi na promjene u američkoj politici, prenosi Reuters.