Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASIO SE URED MELONI

Talijanska premijerka obećala Ukrajini hitnu pomoć nakon razgovora sa Zelenskim...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Talijanska premijerka obećala Ukrajini hitnu pomoć nakon razgovora sa Zelenskim...
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Meloni je iznova istaknula solidarnost Italije nakon svježeg vala "neselektivnih" ruskih napada na civilne mete i najavila hitno slanje pomoći za ukrajinskoj energetskoj infrastrukturi i stanovništvu...

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u nedjelju je telefonski razgovarala s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim uoči njegova planirana posjeta Londonu, Bruxellesu i Rimu zbog pregovora o mirovnom procesu, priopćio je njezin ured.

Izaslanik na odlasku američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao je ranije da je sporazum o okončanju rata "jako blizu" i da ovisi o razrješenju samo dva veća pitanja, no da je Kremlj rekao da mora biti radikalnih promjena u nekim američkim prijedlozima. 

MILIJUNI LJUDI Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika
Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika

Meloni je iznova istaknula solidarnost Italije nakon svježeg vala "neselektivnih" ruskih napada na civilne mete i najavila hitno slanje pomoći za ukrajinskoj energetskoj infrastrukturi i stanovništvu.

Generatori koje su osigurale talijanske kompanije bit će poslani u nadolazećim tjednima, navodi se.

BOŽO KOVAČEVIĆ ZA 24SATA Trump je odustao od izvoza demokracije. Europi je poručio: Sami se snalazite s Rusijom
Trump je odustao od izvoza demokracije. Europi je poručio: Sami se snalazite s Rusijom

Premijerka je također ponovila svoju potporu trenutačnim pregovorima koje predvode Sjedinjene Države kako bi osigurale "pravedan i trajan mir."

Pozdravila je spremnost Kijeva da se uključi u dobroj vjeri i pozvala je Moskvu na jednaku otvorenost, prema priopćenju.

PROCURILI TRANSKRIPTI EU čelnici potajno savjetuju Zelenskog: Ništa ne potpisuj! Ne smije biti sam s tim tipovima
EU čelnici potajno savjetuju Zelenskog: Ništa ne potpisuj! Ne smije biti sam s tim tipovima

Očekuje se da će se Zelenski sastati s europskim čelnicima nadolazećih dana u sklopu konzultacija o okončanju gotovo četiri godine dugačkog sukoba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika
MILIJUNI LJUDI

Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika

Rusija je 24. veljače 2022. napala Ukrajinu s približno 150.000 do 190.000 vojnika raspoređenih oko ukrajinskih granica. Prema procjenama SAD-a i NATO-a, neposredno prije početka napada oko 150.000 ruskih vojnika bilo je koncentrirano uz ukrajinsku granicu, dok su ukrajinske vlasti navodile nešto višu brojku, oko 190.000
Trumpov izaslanik: Sporazum o kraju rata u Ukrajini je blizu...
'DVA GLAVNA NERIJEŠENA PITANJA'

Trumpov izaslanik: Sporazum o kraju rata u Ukrajini je blizu...

Dva glavna neriješena pitanja, rekao je Kellogg, odnose se na teritorij - prvenstveno na budućnost Donbasa - i na budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje...
EU čelnici potajno savjetuju Zelenskog: Ništa ne potpisuj! Ne smije biti sam s tim tipovima
PROCURILI TRANSKRIPTI

EU čelnici potajno savjetuju Zelenskog: Ništa ne potpisuj! Ne smije biti sam s tim tipovima

Dramatični detalji otkriveni su u transkriptu povjerljivog poziva između Zelenskog i ključnih europskih lidera, do kojeg je došao njemački magazin Der Spiegel.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025