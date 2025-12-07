Talijanska premijerka obećala Ukrajini hitnu pomoć nakon razgovora sa Zelenskim...

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u nedjelju je telefonski razgovarala s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim uoči njegova planirana posjeta Londonu, Bruxellesu i Rimu zbog pregovora o mirovnom procesu, priopćio je njezin ured.

Izaslanik na odlasku američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao je ranije da je sporazum o okončanju rata "jako blizu" i da ovisi o razrješenju samo dva veća pitanja, no da je Kremlj rekao da mora biti radikalnih promjena u nekim američkim prijedlozima.

Meloni je iznova istaknula solidarnost Italije nakon svježeg vala "neselektivnih" ruskih napada na civilne mete i najavila hitno slanje pomoći za ukrajinskoj energetskoj infrastrukturi i stanovništvu.

Generatori koje su osigurale talijanske kompanije bit će poslani u nadolazećim tjednima, navodi se.

Premijerka je također ponovila svoju potporu trenutačnim pregovorima koje predvode Sjedinjene Države kako bi osigurale "pravedan i trajan mir."

Pozdravila je spremnost Kijeva da se uključi u dobroj vjeri i pozvala je Moskvu na jednaku otvorenost, prema priopćenju.

Očekuje se da će se Zelenski sastati s europskim čelnicima nadolazećih dana u sklopu konzultacija o okončanju gotovo četiri godine dugačkog sukoba.