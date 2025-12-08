Obavijesti

News

Komentari 0
PREGOVORI

Trump: Nisam siguran hoće li Zelenski pristati na naš plan

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: Nisam siguran hoće li Zelenski pristati na naš plan
3
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da nije siguran hoće li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristati na novi američki prijedlog usmjeren na okončanje ruske agresije u Ukrajini

Sjedinjene Države razgovarale su s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim dužnosnicima, uključujući Zelenskija, rekao je Trump. Moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati", dodao je.

Trump je napomenuo da bi Moskva "radije imala cijelu zemlju... ali Rusija je, vjerujem, u redu s tim", dodajući da, međutim, nije siguran hoće li se Zelenski složiti s prijedlogom.

Na Floridi su Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner od četvrtka održali nekoliko dana razgovora s ukrajinskim dužnosnicima, uključujući bivšeg ministra obrane Rustema Umerova i načelnika Glavnog stožera Andrija Hnatova. U utorak su u Moskvi održali petosatni sastanak s Putinom.

MIROVNI PLAN Zelenski: Pregovori Ukrajine sa SAD-om konstruktivni, ne i laki
Zelenski: Pregovori Ukrajine sa SAD-om konstruktivni, ne i laki

Na kraju američko-ukrajinskih razgovora na Floridi u subotu, Zelenski se telefonski pridružio razgovorima, opisujući ih kao konstruktivne.

"Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove", rekao je Zelenski u svom nedjeljnom večernjem video obraćanju. "Razgovor je bio konstruktivan, iako ne i lak", dodao je.

Zasad nije poznato kako se početni američki mirovni plan od 28 točaka razvijao u posljednja tri tjedna, s ključnim neriješenim temama koja uključuju teritorijalna pitanja i američka sigurnosna jamstva.

Moskva kaže da je otvorena za pregovore i krivi Kijev i Zapad za blokiranje mira, dok Ukrajina i njezini saveznici kažu da Rusija odugovlači i koristi diplomaciju kako bi učvrstila svoje ratne dobitke.

Zelenski bi se u ponedjeljak u Londonu trebao sastati s europskim čelnicima, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kako bi pregledali trenutni status mirovnog plana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski: Pregovori Ukrajine sa SAD-om konstruktivni, ne i laki
MIROVNI PLAN

Zelenski: Pregovori Ukrajine sa SAD-om konstruktivni, ne i laki

"Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju. "Razgovor je bio konstruktivan, iako ne i lak", dodao je
Talijanska premijerka obećala Ukrajini hitnu pomoć nakon razgovora sa Zelenskim...
OGLASIO SE URED MELONI

Talijanska premijerka obećala Ukrajini hitnu pomoć nakon razgovora sa Zelenskim...

Meloni je iznova istaknula solidarnost Italije nakon svježeg vala "neselektivnih" ruskih napada na civilne mete i najavila hitno slanje pomoći za ukrajinskoj energetskoj infrastrukturi i stanovništvu...
Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika
MILIJUNI LJUDI

Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika

Rusija je 24. veljače 2022. napala Ukrajinu s približno 150.000 do 190.000 vojnika raspoređenih oko ukrajinskih granica. Prema procjenama SAD-a i NATO-a, neposredno prije početka napada oko 150.000 ruskih vojnika bilo je koncentrirano uz ukrajinsku granicu, dok su ukrajinske vlasti navodile nešto višu brojku, oko 190.000

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025