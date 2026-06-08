Zelenski rekao Starmeru da Ukrajini treba više projektila

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju britanskom premijeru Keiru Starmeru da je Ukrajini potrebno dodatno raketno naoružanje za sustave protuzračne obrane, objavio je Zelenski na platformi X.

Razgovarali su također o pitanjima zaštite ukrajinske energetske infrastrukture te pripremama zemlje za nadolazeću zimu, rekao je Zelenski.

Starmer je u nedjelju u Downing Streetu ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza na razgovorima o europskoj potpori za Ukrajinu i nastojanjima da se okonča rat.

Zelenski je po dolasku u London kazao da će s europskim čelnicima razgovarati o obrani Ukrajine, jačanju suradnje u području protuzračne obrane te mogućnostima za diplomatsko rješenje sukoba.

"Glavni fokus je naša obrana u ratu, veća suradnja po pitanju sigurnosti za cijelu Europu u području zračne obrane, i dijeljenje pogleda po pitanje diplomatskih izgleda. Europa mora biti dio pregovora i mora biti snažna", napisao je Zelenskij na X-u kad je stigao u London.