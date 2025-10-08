Obavijesti

OPTUŽBE

Zelenski: Rusi koriste dronove za destabilizaciju Europe

Piše HINA,
Zelenski: Rusi koriste dronove za destabilizaciju Europe
Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/REUTERS

Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, sugerirao je da bi same ukrajinske snage mogle provokativno koristiti takve dronove kako bi uvukle Europu u rat protiv Rusije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da želi destabilizirati Europu korištenjem dronova za sabotažu i nerede.

Zelenski je, u video obraćanju u utorak navečer, rekao da Moskva koristi svoju takozvanu "flotu u sjeni" ne samo za financiranje rata putem prijevoza nafte tankerima, već i za sabotaže i razne napore za potkopavanje stabilnosti diljem kontinenta.

"Nedavna lansiranja dronova s ​​tankera jedan su takav primjer", rekao je, pozivajući se na obavještajne podatke ukrajinskih vanjskih službi.

Službene informacije o podrijetlu dronova nedavno uočenih u zemljama uključujući Dansku i Njemačku još nisu potvrđene.

Rusija je zanijekala bilo kakvu umiješanost.

Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, sugerirao je da bi same ukrajinske snage mogle provokativno koristiti takve dronove kako bi uvukle Europu u rat protiv Rusije.

Ukrajina također proizvodi dronove dugog dometa.

"Dijelimo informacije koje imamo s našim partnerima i ključno je da poduzmu opipljive korake kao odgovor Rusiji", rekao je Zelenskij, dodajući da će biti daljnjih sastanaka i pregovora, i javnih i iza zatvorenih vrata.

Nije dao daljnje detalje.

"Rusi moraju znati da nijedna njihova destruktivna akcija, sve odvratne stvari koje čine, neće proći bez odgovora svijeta", dodao je.

Ukrajina se brani od ruske invazije više od tri i pol godine, uz pomoć Zapada.

