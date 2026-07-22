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novi pregovori?

Zelenski s Trumpovim izaslanicima: 'Vrijeme je za revitalizaciju diplomacije'

Piše HINA,
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Zelenski s Trumpovim izaslanicima: 'Vrijeme je za revitalizaciju diplomacije'
Foto: Yves Herman
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u srijedu da je razgovarao s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o "revitalizaciji diplomacije" za pronalazak izlaza iz rata s Rusijom, pošto su pregovori već mjesecima u zastoju

"Bio je to plodonosan i važan razgovor o revitalizaciji diplomacije i postizanju mira. Mir je potreban, dostojanstveni mir, a Ukrajina je za njega spremna već dugo vremena", rekao je u objavi na X-u Zelenski, koji je nakon prosvjeda zamijenio zapovjednika ukrajinske vojske. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je krajem lipnja da čeka dolazak američkih pregovarača kako bi ponovno pokrenuli pregovore, više od četiri godine nakon početka rata.

Američki posrednički napori između Kijeva i Moskve u zastoju su od početka rata na Bliskom istoku krajem veljače, a pozornost Washingtona sada je na Iranu. 

Raniji pregovori zaraćenih strana nisu uspjeli dovesti do prekida vatre koji su tražili Ukrajina i njezini europski saveznici, dok je Rusija inzistirala na potrebi postavljanja temelja za konačni mirovni sporazum prije pauze u borbama.

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Glavna prepreka u pregovorima je pitanje teritorija na koji Rusija polaže pravo u Ukrajini.

Moskva traži potpuno povlačenje ukrajinske vojske iz istočnog Donbasa, što Kijev odbija.

Zelenski je u utorak smijenio zapovjednika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskog, nedugo nakon što je smijenjen i bivši ministar obrane Mihajlo Fedorov radi čega su tisuće izašle na ulice. 

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