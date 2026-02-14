Britanski premijer: Europa se mora spremiti na rat s Rusijom!

U tijeku je sigurnosna konferencija u Munchenu. Rat u Ukrajini te udaljavanje SAD-a od tradicionalnih europskih saveznika je glavna tema. Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer upozorava na širenje rata van ukrajinskih granica, piše Guardian.

Starmer je rekao da je dugi niz godina, za većinu ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu rat bio nešto udaljeno: nešto što ljude duboko pogađa, ali se događa daleko.” No sada se, kaže, „čvrstoća mira” počela „topiti”. Ističe da čelnici moraju preduhitriti „znakove upozorenja” iz Rusije i pripremiti se za ono što bi moglo uslijediti u budućnosti.

Foto: Kay Nietfeld

- Svi znakovi upozorenja su tu. Rusija je pokazala svoju sklonost agresiji, nanoseći strašnu patnju ukrajinskom narodu. Njezine hibridne prijetnje protežu se diljem našeg kontinenta, ne samo da ugrožavaju našu sigurnost, već nagrizaju naš društveni ugovor, surađuju s populistima koji potkopavaju naše vrijednosti, koriste dezinformacije kako bi sijale podjele, koriste kibernetičke napade i sabotaže kako bi poremetile naše živote te produbljuju krizu troškova života - rekao je Starmer.

Dodao je da je Rusija „počinila golemu stratešku pogrešku” u Ukrajini, ali da se i dalje naoružava te da bi, kako kaže NATO, mogla biti spremna upotrijebiti silu protiv Saveza „do kraja ovog desetljeća”.

Naglašava da čak i ako se postigne mirovni sporazum u Ukrajini, „šira opasnost za Europu time ne bi završila”, nego bi se samo povećala. Kaže da Zapad ne traži sukob, ali da se mora naučiti suočiti s tim prijetnjama.

- Moramo biti sposobni odvratiti agresiju i, da, ako bude potrebno, moramo biti spremni boriti se, učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili naše ljude, naše vrijednosti i naš način života - upozorava prvi čovjek UK-a.

Dodaje da „Europa sada mora stati na vlastite noge”, što znači „ostaviti po strani sitnu politiku i kratkoročne interese” te se usredotočiti na zajedničko djelovanje.