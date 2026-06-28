Zelenski: Sinoć smo dronovima napali dvije ruske rafinerije

Zelenski je potvrdio napad na rafineriju u Slavjansku na Kubani na jugu Rusije, o čemu su ruske vlasti ranije izvijestile.

- Također smo pogodili rafineriju u Jaroslavskoj regiji, koja je udaljena oko 700 kilometara od naše granice - rekao je na Telegramu, iako se informacija nije mogla provjeriti.

Zelenski je rekao da Ukrajina planira još napada na strateške ruske ciljeve.

- Svaki naš napad dugog dometa smanjuje resurse dostupne ruskom ratnom stroju i korak je prema miru - rekao je Zelenski, prenosi dpa.

Rafinerija u Jaroslavlju smatra se jednom od najvećih u Rusiji. Nedavno je više puta bila meta ukrajinskih napada, uzrokujući štetu koja je zahtijevala popravke.

Vlasti u Jaroslavlju još nisu potvrdile napad, iako je guverner Mihail Jevrajev ranije objavio upozorenje na opasnost od napada dronovima. Izvijestio je i da su u blizini rafinerije bile postavljene cestovne blokade, a upozorenje je poslije povučeno bez pojedinosti o mogućim posljedicama. Snimke objavljene na društvenim mrežama ne pokazuju razmjere štete.

Ranije je guverner Krasnodara Veniamin Kondratjev izjavio da je u rafineriji u južnoj ruskoj regiji izbio požar nakon napada ukrajinskog drona.

U napadu je poginula jedna osoba. Osim rafinerije u Slavjansku na Kubanu, oštećeno je nekoliko kuća, dalekovod i plinovod, rekao je na Telegramu. Čini se da se radi o velikom požaru, sudeći po slikama i videozapisima podijeljenim na internetu. S kapacitetom prerade od 4 do 5 milijuna tona nafte godišnje, prema različitim izvorima, postrojenje nije osobito veliko.

Međutim, budući da se nalazi u blizini ukrajinskog poluotoka Krima koji je Rusija anektirala, Kijev je nekoliko puta napao i oštetio rafineriju.

I druge ruske regije, uključujući Ivanovo, sjeveroistočno od Moskve, izvijestile su o napadima dronovima. Ruska vojska izjavila je da je oborila 213 ukrajinskih dronova, što sugerira da se radi o još jednom masovnom napadu.