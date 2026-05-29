Zelenski: Sprema se ogroman ruski napad. Treba nam obrana!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objelodanio je kako ima obavještajne podatke da Rusija sprema veliki napad.

- Imamo informacije iz obavještajnih izvora o ruskim pripremama za novi napad velikih razmjera. Važno je da svi naši partneri znaju što se događa i da se Rusija i dalje oslanja na projektile i daljnji rat, a ne na diplomatske korake. Prije svega, to znači da je potreban dodatni pritisak sankcijama na Rusiju te da se provedba naših sporazuma s partnerima o protuzračnoj obrani ne smije odgađati - objavio je Zelenski te dodao da je protuzračna obrana ključ.

- O relevantnim zadacima razgovarali smo s ministrom vanjskih poslova Ukrajine, Andrijem Sibihom: što treba učiniti u ovim tjednima i koje korake naši partneri mogu poduzeti kako bi najučinkovitije podržali našu obranu. Protubalistička obrana ključan je zadatak. Također pripremamo naše detaljne prijedloge za novi paket europskih sankcija i dodatne mjere protiv zaobilaženja postojećih sankcija. Hvala svima koji pomažu u zaštiti života - zaključio je Zelenski.