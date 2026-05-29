Uzbuna u NATO-u nakon udara u Rumunjskoj, Rutte: Branit ćemo svaki pedalj teritorija saveza

NATO je spreman braniti svaki pedalj svojega teritorija, poručio je u petak glavni tajnik Saveza Mark Rutte nakon što je tijekom noćašnjeg ruskog napada na susjednu Ukrajinu dron pogodio stambenu zgradu u članici Saveza Rumunjskoj. "Neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve nas", napisao je Rutte na društvenoj mreži X. "Protekla noć još je jednom pokazala da posljedice ruskog nezakonitog agresorskog rata ne staju na granici." Dodao je kako će NATO nastaviti jačati svoje sposobnosti odvraćanja i obrane na vlastitom teritoriju te nastaviti pružati potporu Ukraine u obrani od ruske agresije. "Nastavit ćemo jačati svoje odvraćanje i obranu te nastaviti podupirati Ukrajinu dok se brani od ruske agresije", poručio je Rutte.

Rumunjska je u petak objavila da su u napadu dronom ranjene dvije osobe u gradu na jugoistoku zemlje za vrijeme noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, što je prvi put u ratno doba da je dron pogodio gusto naseljeno područje u Rumunjskoj, pri čemu ima i ozlijeđenih.

Incident u Rumunjskoj, članici Europske unije, vjerojatno će pojačati napetosti na istočnom krilu NATO-a u vrijeme kad su ukrajinski saveznici zabrinuti zbog ruskog rata protiv susjeda koji se prelijeva preko njezinih granica.

"Osuđujemo rusku nepromišljenost i NATO će nastaviti jačati svoju obranu od svih prijetnji, uključujući i dronove", napisao je glasnogovornik NATO-a na X-u.

Dron je udario u krov stambene zgrade od 10 katova u Galatiju, izazvavši pritom eksploziju, priopćile su rumunjske vlasti.

Rumunjska: Teško kršenje međunarodnog prava

"Prve informacije s terena ukazuju na to da je cijeli teret drona Geran 2, ruskog porijekla, eksplodirao pri udaru", priopćilo je ministarstvo obrane.

Rumunjska, koja s Ukrajinom dijeli kopnenu granicu dugu 650 km, doživjela je 28 kršenja zračnog prostora otkad je Moskva počela s napadima na kijevske luke s druge strane Dunava, objavilo je rumunjsko ministarstvo obrane.

Rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu nazvala je incident "teškim kršenjem međunarodnog prava", rekavši da je Bukurešt "zatražio mjere ubrzanja prijenosa sposobnosti za borbu protiv dronova u Rumunjsku". Istaknula je i da je ruski veleposlanik pozvan u ministarstvo vanjskih poslova.

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Rusija "prešla još jednu granicu". Rusko ministarstvo obrane nije zasad komentiralo incident.

Ukrajinski dronovi posljednjih tjedana zalutali su u zračni prostor baltičkih zemalja, sijući zbunjenost i pojačavajući napetosti s Rusijom.

Rumunjska: Poslana dva borbena zrakoplova F-16

Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je poslalo dva borbena zrakoplova F-16 i vojni helikopter kako bi pratili napad, dodavši da su piloti ovlašteni da obore sve dronove. Stanovnici pograničnih okruga Braila, Galatija i Tulcea upozoreni su da se sklone.

Rumunjski brigadni general Gheorghe Maxim je na konferenciji za novinare rekao da se dron u rumunjskom zračnom prostoru zadržao četiri minute, leteći pritom nisko, što je na radaru otežavalo njegovo otkrivanje. Rekao je i da je američki sustav protiv dronova Merops operativan u Rumunjskoj, ali da je prerizično koristiti ga u gradu.

U incidentu koji se dogodio u petak izbio je požar u stanu na 10. katu nakon što je dron udario u krov zgrade i eksplodirao, priopćila je rumunjska agencija za hitne slučajeve. Dvije osobe dobile su liječničku pomoć na licu mjesta, a evakuirano je 70 ljudi.

Državna novinska agencija Agerpres pozvala se na informacije agencije za hitne intervencije Galatija koja je izvijestila da su u bolnicu prevezeni žena i njezino dijete. Oboje su lakše ozlijeđeni, dok su još dvije osobe zbrinute na mjesta incidenta zbog napadaja panike.

Informacija i o dronu s neeksplodiranim teretom

Zamjenik ministra unutarnjih poslova Raed Arafat, koji je zadužen za funkcioniranje agencije za hitne intervencije, rekao je privatnoj televizijskoj postaji Digi24 da je dron pogodio stubišta zgrade i oštetio pet automobila.

U zasebnom incidentu, oko mjesta Basesti u okrugu Maramures na sjeverozapadu Rumunjske pronađen je dron bez eksplozivnog punjenja, a područje je osigurano, izvijestila je državna televizijska postaja TVR kasno u četvrtak, pozivajući se na lokalne vlasti.

Vlasti istražuju porijeklo drona, za koji se u izvještaju navodi da mu je raspon krila od oko 3 metra. Istražuje se kako se našao u tome području, dodao je TVR.

Lokalne vlasti na jugu Ukrajine u međuvremenu su izvijestile da je rano u petak nekoliko dronova napalo luku Izmail u Odeskoj regiji.

Izmail se nalazi blizu rumunjske granice. Ondje je najveća ukrajinska luka na Dunavu koja je česta meta strateških napada.

Galati je posljednji put pogođen u travnju kad je dron oštetio električni stup i aneks kuće, zbog čega je stanovništvo evakuirano. Dužnosnici su izvukli dron kako bi daljinski detonirali njegov neeksplodirani teret.