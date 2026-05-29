Ukrajinski dronovi pogodili više ruskih regija: Poginuo radnik

Nekoliko ruskih regija izvijestilo je u petak o požarima i šteti nakon vala ukrajinskih napada dronovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ranije je najavio da će pojačati napade dronovima na ruski teritorij. U industrijskome gradu Volžskom u ruskoj Volgogradskoj regiji muškarac je poginuo u tvornici sintetičkih vlakana, rekao je guverner Andrej Bočarov. Žena je zadobila teške ozljede i prevezena je u bolnicu. Bočarov je izvijestio i o požaru u neutvrđenom energetskom postrojenju u južnoj Volgogradskoj regiji.

Oštećena je i stambena zgrada. Vlasti u Jaroslavljskoj regiji izvijestile su da su pogođena industrijska skladišta s gorivom u, kako je kazao guverner Mihail Jevrajev, velikome ukrajinskom napadu dronom. Požar je ugašen i nema ozlijeđenih. Cesta koja povezuje regiju s Moskvom privremeno je zatvorena. U lučkome gradu Temrjuku ostaci srušenog drona izazvali su požar, izvijestile su tamošnje vlasti. U ljetovalištu na Azovskom moru nije bilo ozlijeđenih.

Po podacima ruskog ministarstva obrane ukrajinski napadi dronovima ciljali su 13 ruskih regija. Kao što je i dosad uobičajeno nije otkriven ukupan broj dronova koje je lansirao Kijev niti su objavljene pojedinosti o uspješnim napadima. Navedeno je da je oboreno 208 dronova. Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija napala Ukrajinu tijekom noći balističkom raketom Iskander i s 232 drona.

Objavljeno je i da je neutralizirano 217 dronova, premda je evidentirano više napada. ​​Vojska nije iznijela pojedinosti o pogođenim lokacijama niti o opsegu štete.

Ukrajinski predsjednik Zelenskij je kazao da je cilj napada na postrojenja povezana s ruskom naftnom industrijom smanjiti prihode Moskve od izvoza energije, koji pridonose financiranju njezinih ratnih pohoda.

Zelenskij je rekao i da je kampanja intenziviranja napada na Rusiju usmjerena na povećanje pritiska na Kremlj kako bi se Moskva dovela za pregovarački stol i da bi se zajamčio, kako je istaknuo, pravedan kraj rata.