Obavijesti

News

Komentari 0
GORJELA SKLADIŠTA

Ukrajinski dronovi pogodili više ruskih regija: Poginuo radnik

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajinski dronovi pogodili više ruskih regija: Poginuo radnik
Foto: Alina Smutko

Ruske vlasti tvrde da su oborile 208 ukrajinskih dronova, dok je Zelenski poručio da će Kijev pojačati napade kako bi povećao pritisak na Moskvu

Nekoliko ruskih regija izvijestilo je u petak o požarima i šteti nakon vala ukrajinskih napada dronovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ranije je najavio da će pojačati napade dronovima na ruski teritorij. U industrijskome gradu Volžskom u ruskoj Volgogradskoj regiji muškarac je poginuo u tvornici sintetičkih vlakana, rekao je guverner Andrej Bočarov. Žena je zadobila teške ozljede i prevezena je u bolnicu. Bočarov je izvijestio i o požaru u neutvrđenom energetskom postrojenju u južnoj Volgogradskoj regiji.

TAJNI RUSKI PROJEKT Rusi žele nuklearne rakete na dnu mora. Njemački časnik za 24sata: Teško ih je locirati
Rusi žele nuklearne rakete na dnu mora. Njemački časnik za 24sata: Teško ih je locirati

Oštećena je i stambena zgrada. Vlasti u Jaroslavljskoj regiji izvijestile su da su pogođena industrijska skladišta s gorivom u, kako je kazao guverner Mihail Jevrajev, velikome ukrajinskom napadu dronom. Požar je ugašen i nema ozlijeđenih. Cesta koja povezuje regiju s Moskvom privremeno je zatvorena. U lučkome gradu Temrjuku ostaci srušenog drona izazvali su požar, izvijestile su tamošnje vlasti. U ljetovalištu na Azovskom moru nije bilo ozlijeđenih.

Po podacima ruskog ministarstva obrane ukrajinski napadi dronovima ciljali su 13 ruskih regija. Kao što je i dosad uobičajeno nije otkriven ukupan broj dronova koje je lansirao Kijev niti su objavljene pojedinosti o uspješnim napadima. Navedeno je da je oboreno 208 dronova. Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija napala Ukrajinu tijekom noći balističkom raketom Iskander i s 232 drona.

NE TOLERIRA PRIJETNJE Uzbuna u NATO-u nakon udara u Rumunjskoj, Rutte: Branit ćemo svaki pedalj teritorija saveza
Uzbuna u NATO-u nakon udara u Rumunjskoj, Rutte: Branit ćemo svaki pedalj teritorija saveza

Objavljeno je i da je neutralizirano 217 dronova, premda je evidentirano više napada. ​​Vojska nije iznijela pojedinosti o pogođenim lokacijama niti o opsegu štete.

Ukrajinski predsjednik Zelenskij je kazao da je cilj napada na postrojenja povezana s ruskom naftnom industrijom smanjiti prihode Moskve od izvoza energije, koji pridonose financiranju njezinih ratnih pohoda.

ESKALACIJA AGRESIJE Plenković nakon udara drona u Rumunjskoj: 'Ovo je opasno'
Plenković nakon udara drona u Rumunjskoj: 'Ovo je opasno'

Zelenskij je rekao i da je kampanja intenziviranja napada na Rusiju usmjerena na povećanje pritiska na Kremlj kako bi se Moskva dovela za pregovarački stol i da bi se zajamčio, kako je istaknuo, pravedan kraj rata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusi žele nuklearne rakete na dnu mora. Njemački časnik za 24sata: Teško ih je locirati
TAJNI RUSKI PROJEKT

Rusi žele nuklearne rakete na dnu mora. Njemački časnik za 24sata: Teško ih je locirati

Projekt Skif usmjeren je na postavljanje raketnih sustava unutar posebno dizajniranih kontejnera koji se potom spuštaju na morsko dno u područjima ruskog Arktika, govori nam časnik njemačke mornarice Helge Adrians
Uzbuna u NATO-u nakon udara u Rumunjskoj, Rutte: Branit ćemo svaki pedalj teritorija saveza
NE TOLERIRA PRIJETNJE

Uzbuna u NATO-u nakon udara u Rumunjskoj, Rutte: Branit ćemo svaki pedalj teritorija saveza

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da Savez neće tolerirati prijetnje nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumunjskoj, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe i evakuirano 70 stanovnika.
Europska unija priprema još jedan paket sankcija Rusiji
21. PAKET

Europska unija priprema još jedan paket sankcija Rusiji

Ursula von der Leyen izjavila je da je ruski agresivni rat "prešao još jednu granicu"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026