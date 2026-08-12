Zelenski: Ukrajina je američkim pregovaračima predala prijedloge za okončanje rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala prijedloge plana za okončanje rata s Moskvom te naveo da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije. Zelenski je objavio nove prijedloge za mirovne pregovore, koji su uglavnom zastali nakon izbijanja sukoba s Iranom, usred naznaka i iz Rusije i iz Ukrajine da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti te dvije zemlje.

"Prenijeli smo naše prijedloge američkoj strani. A Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne, i izvršiti pritisak na Rusiju kako bi njezini planovi bili drugačiji - da se pripremi za prekid rata, a ne njegovo produljenje", rekao je Zelenski u svom večernjem videoobraćanju u utorak.

Zelenski pri tome nije iznio pojedinosti o prijedlozima.

Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posljednji su put bili u Moskvi u siječnju te još nisu posjetili Kijev.

Ukrajina je u više navrata pozivala na prekid vatre nakon gotovo četiri i pol godine borbi.

Rusija govori kako želi postići dogovor, ali da svako rješenje mora uključivati potpuno odricanje Ukrajine od četiri regije na koje Moskva polaže pravo, kao i rješavanje "temeljnih uzroka" sukoba.

Zelenski je također rekao da ukrajinska obavještajna služba ima dokaze da će Rusija iskoristiti svoje rujanske "pseudo izbore", što je izraz kojim se osvrnuo na ograničenja nametnuta na izborima, kako bi proglasila novu mobilizaciju radi povećanja broja pripadnika svojih oružanih snaga.

Pripremaju se za mobilizaciju na jesen, odmah nakon "imitacije parlamentarnih izbora", rekao je Zelenski, istaknuvši da je to dio plana kojim se želi "stvoriti dojam da Rusi navodno podržavaju rat".

Zatim, nakon takozvanih izbora, dodao je, planiraju dodatnu brzu mobilizaciju nekoliko stotina tisuća Rusa do kraja godine te još toliko sljedeće godine.

Nova mobilizacija, rekao je Zelenski, bila bi dodatak novačenju putem sklapanja ugovora s vojnicima.

Očekuje se da će stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Vladimir Putin, te druge uglavnom prokremaljski orijentirane stranke zadržati dominaciju u ruskom parlamentu nakon izbora.

Ruski Vrhovni sud u ponedjeljak je zabranio liberalnoj stranci Jabloko, jedinoj službeno registriranoj stranci koja se protivi ratu Moskve u Ukrajini, sudjelovanje na izborima.

Rusija je 2022. proglasila "djelomičnu mobilizaciju" nakon što je u veljači pokrenula invaziju.

Zelenski je i ranije sugerirao da bi Moskva mogla uvesti novu mobilizaciju, a ruski dužnosnici odbili su raspravljati o tom pitanju.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je prošlog mjeseca da Rusiji nije potrebna nova mobilizacija jer je 200.000 dragovoljaca u prvoj polovici 2026. potpisalo ugovore.