Obavijesti

News

Komentari 2
NOVI PRIJEDLOG

Zelenski: Ukrajina je američkim pregovaračima predala prijedloge za okončanje rata

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zelenski: Ukrajina je američkim pregovaračima predala prijedloge za okončanje rata
Foto: Valentyn Ogirenko
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posljednji su put bili u Moskvi u siječnju te još nisu posjetili Kijev

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala prijedloge plana za okončanje rata s Moskvom te naveo da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije. Zelenski je objavio nove prijedloge za mirovne pregovore, koji su uglavnom zastali nakon izbijanja sukoba s Iranom, usred naznaka i iz Rusije i iz Ukrajine da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti te dvije zemlje.

"Prenijeli smo naše prijedloge američkoj strani. A Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne, i izvršiti pritisak na Rusiju kako bi njezini planovi bili drugačiji - da se pripremi za prekid rata, a ne njegovo produljenje", rekao je Zelenski u svom večernjem videoobraćanju u utorak.

Zelenski pri tome nije iznio pojedinosti o prijedlozima.

Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posljednji su put bili u Moskvi u siječnju te još nisu posjetili Kijev.

PITANJE JE VREMENA TRI SCENARIJA ZA KRAJ RATA Mogu li Ukrajinci i Rusi zakopati ratne sjekire nakon 4 godine...
TRI SCENARIJA ZA KRAJ RATA Mogu li Ukrajinci i Rusi zakopati ratne sjekire nakon 4 godine...

Ukrajina je u više navrata pozivala na prekid vatre nakon gotovo četiri i pol godine borbi.

Rusija govori kako želi postići dogovor, ali da svako rješenje mora uključivati potpuno odricanje Ukrajine od četiri regije na koje Moskva polaže pravo, kao i rješavanje "temeljnih uzroka" sukoba.

Zelenski je također rekao da ukrajinska obavještajna služba ima dokaze da će Rusija iskoristiti svoje rujanske "pseudo izbore", što je izraz kojim se osvrnuo na ograničenja nametnuta na izborima, kako bi proglasila novu mobilizaciju radi povećanja broja pripadnika svojih oružanih snaga.

Pripremaju se za mobilizaciju na jesen, odmah nakon "imitacije parlamentarnih izbora", rekao je Zelenski, istaknuvši da je to dio plana kojim se želi "stvoriti dojam da Rusi navodno podržavaju rat".

Zatim, nakon takozvanih izbora, dodao je, planiraju dodatnu brzu mobilizaciju nekoliko stotina tisuća Rusa do kraja godine te još toliko sljedeće godine.

IZGORJELE DVIJE ZGRADE Troje poginulih u ukrajinskom napadu dronovima na Belgorod
Troje poginulih u ukrajinskom napadu dronovima na Belgorod

Nova mobilizacija, rekao je Zelenski, bila bi dodatak novačenju putem sklapanja ugovora s vojnicima.

Očekuje se da će stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Vladimir Putin, te druge uglavnom prokremaljski orijentirane stranke zadržati dominaciju u ruskom parlamentu nakon izbora.

Ruski Vrhovni sud u ponedjeljak je zabranio liberalnoj stranci Jabloko, jedinoj službeno registriranoj stranci koja se protivi ratu Moskve u Ukrajini, sudjelovanje na izborima.

OBRATIO SE JAVNOSTI Zelenski najavio da će pojačati napade duboko unutar Rusije
Zelenski najavio da će pojačati napade duboko unutar Rusije

Rusija je 2022. proglasila "djelomičnu mobilizaciju" nakon što je u veljači pokrenula invaziju.

Zelenski je i ranije sugerirao da bi Moskva mogla uvesti novu mobilizaciju, a ruski dužnosnici odbili su raspravljati o tom pitanju.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je prošlog mjeseca da Rusiji nije potrebna nova mobilizacija jer je 200.000 dragovoljaca u prvoj polovici 2026. potpisalo ugovore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Lika se guši u otpadu, Plenković napao oporbu i tvrdi da je voda dobra. Oglasio se i Šincek
AFERA U LICI

Lika se guši u otpadu, Plenković napao oporbu i tvrdi da je voda dobra. Oglasio se i Šincek

Plenković je sazvao sastanak koalicije za 11 sati, a i Most će prije svog sastanka na konferenciji za medije predstaviti zaključke izvanredne sjednice Predsjedništva stranke i najaviti daljnje poteze povezane s aferom Lika.
Tuga u Imotskom, preminula je Irena Lozo: 'Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite...'
EMOTIVNE PORUKE

Tuga u Imotskom, preminula je Irena Lozo: 'Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite...'

Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite, napisali su veterani 4. gardijske brigade opraštajući se od Irene Lozo (32), dugogodišnje tajnice udruge
Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!
UDRUGA SUDACA TRAŽI ISTRAGU

Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!

FOTO: ILUSTRACIJA Policija je protiv sutkinje i još dvije osobe podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnoga reda i mira te za svo troje predložila novčane kazne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026