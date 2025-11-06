Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u srijedu da je Ukrajini potrebna međunarodna pomoć kako bi zaštitila svoju energetsku infrastrukturu od ruskih napada
APEL
Zelenski: Ukrajini potrebna međunarodna pomoć u zaštiti energetske infrastrukture
Zelenski je rekao u videoporuci da su sustavi protuzračne obrane i zaštita energetske infrastrukture "najveći prioriteti s obzirom na ruske napade".
"Zapravo, naši dobavljači energije, timovi za popravak i snage civilne zaštite svakodnevno su zauzeti obnovom područja nakon napada", rekao je Zelenskij, zatraživši pomoć međunarodne zajednice.
Dok rat ulazi u svoju četvrtu zimu, ruska vojska ponovno sustavno granatira elektrane i trafostanice kako bi ukrajinskom stanovništvu dokinula opskrbu električnom energijom, grijanjem i vodom.
Tvrtka Ukrenergo priopćila je da su u četvrtak ponovno planirana postupna isključenja struje diljem zemlje kako bi se stabilizirala mreža.
