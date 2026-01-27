Zelenski: Želimo ući u EU u 2027

Ukrajinski predsjednik podržava hitni prijem njegove zemlje u Europsku uniju. Otkrio je da se tijekom prvog trilateralnog sastanka u Abu Dhabiju razgovaralo o sigurnosti i vojnim pitanjima i prije svega sigurnosnim jamstvima bez kojih Zelenski ne želi prekid vatre.

- Pristupanje Ukrajine Europskoj uniji jedna je od ključnih sigurnosnih garancija ne samo za nas, nego i za cijelu Europu. Uostalom, kolektivna snaga Europe moguća je, između ostalog, zahvaljujući Ukrajinskim doprinosima u području sigurnosti, tehnologije i gospodarstva. Zato govorimo o konkretnom datumu, 2027. i računamo na podršku partnera za naš stav - objavio je na X-u.

Von der Leyen je još u travnju 2022. obećala Ukrajini brži ulazak u Uniju.

- To neće kao obično biti pitanje godina da se formira ovo mišljenje, nego mislim da će biti pitanje tjedana - rekla je tada. Najglasniji protivnik ubrzanog ulaska je tradicionalno Mađarska.

Kako bi ušla u Uniju, Ukrajina mora ispuniti Kopenhaške kriterije. Prije svega, država mora imati stabilne institucije koje jamče demokraciju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava te zaštitu manjina. To podrazumijeva slobodne i poštene izbore, neovisno pravosuđe, slobodu medija, učinkovitu borbu protiv korupcije te stvarnu zaštitu temeljnih prava svih građana.

Drugi skup uvjeta odnosi se na gospodarske kriterije. Zemlja kandidatkinja mora imati funkcionalno tržišno gospodarstvo i biti sposobna nositi se s konkurentskim pritiscima i tržišnim silama unutar Europske unije. To uključuje makroekonomsku stabilnost, razvijen privatni sektor, učinkovite institucije, reformu državnih poduzeća i otvoreno tržišno natjecanje.

Treći kriterij podrazumijeva sposobnost preuzimanja obveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji. Država mora uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU-a (acquis communautaire) i imati administrativne i sudske kapacitete za njezinu provedbu u praksi. To obuhvaća širok spektar politika, od unutarnjeg tržišta i zaštite okoliša do socijalne politike, poljoprivrede i digitalnog tržišta.