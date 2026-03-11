Zelenski: Znamo kako je završio Hitler. Razumijemo kako će završiti Putin. Tragičan kraj

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je komentirao rat na Bliskom istoku gdje se Ukrajina već ponudila za obranu od iranskih dronova.

- Rusija je počela podržavati iranski režim dronovima. Sigurno će pomoći i s raketama, a pomaže im i u protuzračnoj obrani. Što je sljedeće? S obzirom na situaciju, postavlja se samo jedno pitanje: kada i koja će država prva podržati iranski režim slanjem vojnika? Kao što se dogodilo s Rusijom, kada je Sjeverna Koreja poslala 10.000 vojnika, koji su sada raspoređeni u Rusiji, ali mogu biti poslani u Ukrajinu. Isto bi se moglo dogoditi i u Iranu – Rusija bi tamo mogla poslati vojnike - upozorio je Zelenski, pa prokomentirao ruske zastave i sudjelovanje Rusije na paraolimpijskim igrama što je dovelo do bojkota pojedinih država.

- Sudjelovanje na velikim sportskim događajima način je jačanja vlastitog utjecaja, jer je publika do koje se može doprijeti vrlo velika. Zato Rusija treba da se tamo vijori njezina zastava, a potrebne su joj i pobjede kako bi pokazala da nije izolirana. To je jedna od njihovih dezinformacijskih kampanja - rekao je Zelenski i objasnio kako nastaviti ostracizam Rusije iz sportskih natjecanja.

Foto: Sarah Meyssonnier

- Kako tome suprotstaviti? Moramo djelovati protiv njih alatima koje imamo. Tu temu otvaramo kad god je to prikladno. Pokušavamo okupiti saveznike protiv odluka Međunarodnog olimpijskog odbora i Međunarodnog paraolimpijskog odbora koje dopuštaju sudjelovanje ruskih sportaša. Naši sportaši na Paraolimpijskim igrama – naši veterani – vrlo su snažni. Pobjede koje ostvaruju i medalje koje donose važne su ne samo za njih nego i za Ukrajinu kao državu. Rade sjajan posao, jer je to ujedno i udarac Rusima. Nadam se da ćemo pobijediti - rekao je Zelenski.

Foto: Sarah Meyssonnier

Bio je jako direktan oko sudbine Putinove Rusije.

- Znamo kako je završio Hitler. Razumijemo kako će završiti Putin. Pretvaranje sporta, glazbe, filma i umjetničkih festivala poput Venecijanskog bijenala u oruđe propagande nikada ne pomaže. Na raznim kulturnim platformama čak i tijekom festivala dječje animacije, Rusi pune svoje filmove propagandom kako bi indoktrinirali društvo od najranije dobi. No to nikada ne pomaže. Siguran sam da će njihova nacija doživjeti tragičan kraj - zaključio je.