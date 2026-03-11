Ukrajina bi mogla bankrotirati do kraja svibnja. EU će zaobići Orbanovu blokadu?

Ukrajina će dobiti novac od zemalja EU-a za financiranje svojih ratnih napora čak i ako Mađarska i Slovačka nastave blokirati obećani zajam od 90 milijardi eura, rekla su za POLITICO dvojica diplomata EU-a.

Čelnici EU-a sastat će se sljedeći tjedan na samitu u Bruxellesu, nadajući se da će uvjeriti mađarskog premijera Viktora Orbána i njegova slovačkog kolegu Roberta Fica da se drže obećanja i odobre zajam, koji bi trebao osigurati dvije trećine novca koji je Ukrajini potreban kako bi nastavila borbu protiv ruske invazije do kraja 2027. godine.

No ako njih dvojica odbiju popustiti, baltičke i nordijske zemlje imaju plan osigurati Ukrajini dovoljno novca da ostane na površini tijekom prve polovice ove godine, rekla su dvojica diplomata EU-a upoznata s raspravama. Zbog osjetljivosti pregovora dobili su anonimnost kako bi mogli slobodno govoriti, kao i drugi izvori u ovoj priči.

Foto: Alina Smutko

Ukupan iznos koji se razmatra iznosi 30 milijardi eura, rekao je još jedan izvor upoznat s razgovorima. Budući da bi to bili bilateralni zajmovi, ne bi zahtijevali odobrenje EU-a. Budimpešta, ili bilo koja druga prijestolnica EU-a, može blokirati zajam od 90 milijardi eura unatoč tome što je već pristala na njega u prosincu, jer jedan od zakona koji mora biti odobren prije nego što novac može biti isplaćen zahtijeva suglasnost svih država članica.

„Nije prvi put da se suočavamo sa sličnim poteškoćama s Mađarskom“, rekao je povjerenik EU-a za gospodarstvo Valdis Dombrovskis odgovarajući na pitanje POLITICA u utorak. „Ovaj ćemo zajam realizirati na ovaj ili onaj način.“

Ideja o pružanju pojedinačnog financiranja Ukrajini već je bila razmatrana prije prosinačkog samita, na kojem su se čelnici svih država članica složili da se krene s jednim zajedničkim zajmom EU-a. Opcija pojedinačnih zajmova tada se smatrala nepoželjnom jer je potkopavala solidarnost EU-a s Ukrajinom i otkrivala duboke podjele unutar Unije.

No ako Orbán odbije odustati od protivljenja, to bi mogao biti jedini način naprijed. Financijske potrebe Kijeva ublažene su nakon što je Međunarodni monetarni fond krajem prošlog mjeseca odobrio zajam od 8,1 milijardu dolara, pri čemu je 1,5 milijardi dolara odmah isplaćeno. Zemlja bi trebala imati dovoljno novca da ostane solventna do početka svibnja, rekla su za POLITICO četiri izvora upoznata s financijama Kijeva.

Prethodne procjene EU-a upućivale su na to da bi Kijev mogao ostati bez novca krajem ožujka, što bi ga stavilo u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na ruske snage te usred mirovnih pregovora koje predvode Sjedinjene Države, čime se dodatno povećavala hitnost zajma EU-a od 90 milijardi eura.