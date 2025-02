Zelenskog se ništa neće pitati...

Rat u Ukrajini sigurno neće biti okončan za 24 sata. Rusija je na sastanku u Rijadu iznijela ključne zahtjeve. Ukrajina - Moskva traži jamstva - neće ući u NATO, NATO će povući ponudu za članstvom koju je 2007. godine dala Victoria Nuland, bivša američka veleposlanica u NATO-u. Teritorij je manje važan: to je supstancijalni zahtjev. Moskva nema ništa protiv ulaska Ukrajine u Europsku uniju, no treba pogledati iskustvo male i poslušne Crne Gore, Srbije, Kosova, Bosne, pa na kraju i Turske da se vidi koji je to vremenski i politički horizont.

