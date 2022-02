Ova nagrada trebala bi nas potaknuti da činimo više dobrih djela i da svijet bude zaista bolje i ljepše mjesto gdje si ljudi međusobno pomažu u malim i velikim stvarima, a ne da vladaju sebičnost, škrtost i materijalizam kao što je često slučaj, rekao je zagrebački pijanist Vitomir Ivanjek.

On će, uz ostale izvođače, 1. ožujka svojom glazbom uveličati dodjelu nagrade Ponos Hrvatske.

- Na dodjeli ću svirati skladbu Gene Raskina 'Those were the Days my Friend' u mom aranžmanu za glasovir, jer osim što je melodija vrlo lijepa, pjevna i omiljena kod širih slojeva publike, u ovim teškim trenucima i prisilnoj odvojenosti ljudi jednih od drugih zbog pandemije, vrlo rado se prisjećamo dobrih, starih vremena, a lijepo je i kad se prisjetimo dobrih djela dobrih ljudi, pogotovo ovih koji će primiti nagradu za svoje nesebično pomaganje - rekao je Ivanjek. I sam se, tvrdi, prije 15 godina našao u situaciji u kojoj je shvatio koliko pojedini ljudi mogu biti nesebični i pomoći.

- Izgorjela mi je obiteljska kuća u Zagrebu i tada su zaista mnogi ljudi - od kolega glazbenika, prijatelja, susjeda, poznanika pa sve do crkve i Grada, priskočili u pomoć na razne načine. Čovjeka to jako dirne i potakne da bude još bolji. Dobro rađa dobro, smijeh izaziva smijeh i to je ono što trebamo - uvjeren je pijanist. U životu se još bavi skladanjem, aranžiranjem, vođenjem nekoliko zborova, i to svih dobnih skupina. Osnovnu i srednju glazbenu školu završio je u Zagrebu, a nakon niza gostovanja širom Europe studij glasovira završio je na Hochschule für Musik und darstellende Kunstu u Beču.

Priče o ovogodišnjim dobitnicima nagrade Ponos Hrvatske pratite svaki dan u našim novinama i na webu te u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

Izravan prijenos dodjele prikazivat će se 1. ožujka na Drugom programu HRT-a u 20:05 sati.

Partneri projekta su Erste, INA, OTP banka, KONČAR, Hrvatska Lutrija, Fina, Studenac, Prvo plinarsko društvo i Međimurska županija.