'Želimo omogućiti pomognutu oplodnju svim ženama - i koje su same i lezbijskim parovima'

SDP je 2012. godine donio Zakon koji je, nakon onog Milinovićevog, HDZ-ovog, a koji je Hrvatsku vratio desetljećima unazad, otvorio pristup medicinski pomognutoj oplodnji brojnim građankama i građanima. No, danas je došlo vrijeme za njegovo unapređenje i ispravljanje određenih propusta koje smo tada napravili, istaknuo je SDP-ov Peđa Grbin upozorivši kako u ovom trenutku oko 100.000 parova u Hrvatskoj ima problema s plodnošću i ne mogu bez medicinske pomoći dobiti dijete.

- No, nažalost, tek deset posto njih je u određenom obliku tretmana. Razlog tomu je što Zakon ne prati dosege medicinske znanosti, a drugi je što Hrvatska u javnozdravstvenom sustavu ne ulaže dovoljno u reproduktivnu medicinu. Onda se događa da su ljudi koji ne mogu svoj reproduktivni problem riješiti putem javnozdravstvenog sustava osuđeni na privatne klinike, a to košta i ljudi to naprosto ne mogu platiti - rekao je dodavši kako o tome doista puno zna obzirom da je to i sam prošao sa suprugom.

Stoga je SDP danas u javno savjetovanje uputio prijedlog novog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji na kojem su, naglasio je, radili u stranci više od godinu dana.

- Ako znamo da je broj djece rođene u Hrvatskoj prošle godine pao na 34.000 i ako znamo da je četiri posto djece prošle godine rođeno u nekom obliku medicinski pomognute oplodnje, onda je jasno da pitanje medicinski pomognute oplodnje predstavlja i demografsko pitanje. Ako želimo pomoći Hrvatskoj i parovima koji ne mogu imati dijete, a medicinska znanost bi im u tome pomogla, onda je naša obveza predložiti ovakav Zakon - kazao je.

Cilj ovog prijedloga Zakona je ponuditi svim ženama u Hrvatskoj zlatni standard medicinski pomognute oplodnje i da ne moraju odlaziti u inozemstvo, dodala je njegova stranačka kolegica i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.

- Ključne promjene su da ovaj Zakon omogućuje pristup medicinski pomognutoj oplodnji svim ženama, neovisno o njihovoj seksualnoj orijentaciji ili bračnom, odnosno, partnerskom statusu. To ujedno znači i usklađivanje sa Zakonom o životnom partnerstvu i Obiteljskim zakonom - kazala je navevši kako takav standard već imaju zemlje poput Francuske, Švedske, Finske, Danske, Velike Britanije, Irske, Belgije, Luksemburga, Španjolske, Nizozemske i Portugala.

- Riječ je o Zakonu koji nije diskriminatoran prema niti jednoj ženi, a to želimo i u Hrvatskoj. Zakonom, uz ostalo, predlažemo i da liječenje neplodnosti i postupak medicinski pomognute oplodnje o trošku HZZO-a uključuje, kao i do sada, četiri pokušaja intrauterine inseminacije i šest pokušaja izvantjelesne oplodnje, s tim da svih šest mogu biti stimulirani, a ne da dva moraju biti u prirodnom ciklusu, kako je sada u Zakonu. Predlažemo to na preporuku struke. Ukinulo bi se i ograničenje broja jajnih stanica, što je sada 12 . istaknula je dodavši kako bi pomaknuli dobnu granicu žena u postupku medicinski pomognute oplodnje s 42 na 45.

- Ovo je velika šansa za mnoge parove, žene, pri čemu mislim i na samice i na lezbijske parove, bez diskriminacije i pod jednakim uvjetima - poručila je.