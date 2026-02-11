Obavijesti

Želite li opet vidjeti Milanovića kao predsjednika Vlade?

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
ARHIVA: 2016. Zagreb: Primopredaja vlasti izme?u Milanovi?a i Oreškovi?a u Banskim dvorima | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Osobe koje bi se mogle naći na takvoj listi, tvrde upućeni, ne bi dolazile iz radikalnih političkih krugova, nego bi se radilo o iskusnim i uglednim profesionalcima koji bi ciljali na racionalne, umjerene birače

Admiral

Sve više se u političkim krugovima govori o mogućnosti da predsjednik Zoran Milanović na iduće parlamentarne izbore izađe s vlastitom listom, scenariju koji bi mogao značajno promijeniti odnose snaga na hrvatskoj političkoj sceni. O toj je opciji tjednik Express pisao još prije više od dva mjeseca, a prema navodima sugovornika, riječ je o planu kojim bi aktualni predsjednik nastojao uzdrmati i vladajuće i oporbene redove.

Prema tim informacijama, Milanović razmatra formiranje nezavisne liste sastavljene od javnosti poznatih i profesionalno afirmiranih osoba, s ciljem privlačenja umjerenih i centrističkih birača. Takva bi lista, procjenjuje se, mogla ciljati na osvajanje između 20 i 25 saborskih mandata. Sugovornici tvrde da bi njezina pojava izazvala potrese ne samo u HDZ-u nego i u SDP-u, jer bi dio tradicionalnih SDP-ovih birača mogao podržati predsjednikovu inicijativu.

U političkim razgovorima često se povlači paralela s modelom široke koalicije s početka 2000-ih, kada je vladu predvodio Ivica Račan uz potporu više stranaka liberalnog centra. Prema toj logici, SDP i Možemo! teško bi sami mogli osigurati parlamentarnu većinu, pa bi im bila potrebna podrška šireg centrističkog bloka. Sugovornici navode da se o Milanovićevim planovima intenzivno raspravlja i unutar redova HDZ-a.

Ipak, otvoreno ostaje pitanje Milanovićeve osobne uloge. Jedna od mogućnosti o kojoj se govori jest da ostane na predsjedničkoj funkciji, koju bi obnašao još oko godinu i pol nakon izbora, ali da neformalno podrži listu. Druga, rizičnija opcija bila bi njegova ostavka na mjesto predsjednika Republike i ulazak u izravnu političku utrku, što bi prema Ustavu značilo da bi predsjedničku dužnost privremeno preuzeo predsjednik Sabora.

Za sada sve ostaje na razini političkih kalkulacija i neslužbenih razgovora. No činjenica da se o Milanovićevoj listi sve češće govori pokazuje da bi predstojeći izbori mogli donijeti neočekivane saveze i novu dinamiku na hrvatskoj političkoj sceni.

