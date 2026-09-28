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Želite li solinski torzo od 12 mil. dolara? Kupio ga je Austrijanac pa zazidao zbog napada Sovjeta

Piše Bogdan Blotnej,
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Želite li solinski torzo od 12 mil. dolara? Kupio ga je Austrijanac pa zazidao zbog napada Sovjeta
Foto: Sotheby's
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Pronađen je u antičkoj Saloni, a u 19. stoljeću kupio ga je austrijski kolekcionar Neumann. Na prvoj aukciji 2010. prodan je za 7,36 milijuna dolara pa izložen u najpoznatijim američkim muzejima

Iako je prva prilika propuštena, Hrvatska je dobila novu šansu kupiti ovaj mramorni torzo rimskog cara. To je vrhunski rad i kip, zaista je jedan od kvalitenije izrađenih. Cijena je visoka, ali ako bude novca i želje, svakako vrijedi.

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