Pronađen je u antičkoj Saloni, a u 19. stoljeću kupio ga je austrijski kolekcionar Neumann. Na prvoj aukciji 2010. prodan je za 7,36 milijuna dolara pa izložen u najpoznatijim američkim muzejima
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Želite li solinski torzo od 12 mil. dolara? Kupio ga je Austrijanac pa zazidao zbog napada Sovjeta
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Iako je prva prilika propuštena, Hrvatska je dobila novu šansu kupiti ovaj mramorni torzo rimskog cara. To je vrhunski rad i kip, zaista je jedan od kvalitenije izrađenih. Cijena je visoka, ali ako bude novca i želje, svakako vrijedi.
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