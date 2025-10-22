Željana Zovko za 24sata: Nema ulaska u EU preko reda. Ne treba nam novi Orban ili Fico

Europska komisija će uskoro objaviti godišnji "paket proširenja" i godišnja izvješća o napretku država koje su u procesu integracije u Europsku uniju. Evaluacija dolazi u jeku optimističkih izjava da bi se mogli ublažiti uvjeti ulaska u Uniju, prvenstveno na primjeru Ukrajine, Moldavije i Crne Gore. Reforma procesa ulaska podrazumijevala bi ulazak novih članica prije podrobnih institucionalnih reformi.

Tako bi nove članice ušle u europsku obitelj 'preko reda' i uživale beneficije kao što su pristup fondovima, tržištu i institucijama EU-a, ali bez prava veta dok se ne provedu reforme. Europska unija proglasila je proširenje strateškim prioritetom, osobito nakon ruske invazije na Ukrajinu. No, čini se da plan po kojem bi se broj članica povećao s trenutačnih 27 na 30 neće tako brzo biti ostvaren.

Foto: Europski parlament

Za takvo nešto potrebna je suglasnost svih članica, a male su šanse da Mađarska ne iskoristi veto pogotovo na ulazak Ukrajine u EU. Oduševljene nisu ni Francuska, Nizozemska i Poljska koja pak s nervozom gleda na poljoprivredu i ukrajinsku konkurenciju na tržištu.

Hrvatska nije aksiomatski protiv proširenja, ali pod svaku cijenu podržava pravo veta jer bi bez njega kolo vodile najjače članice, a jednakost država bi nestala, a samim time i svrha Europske unije. Hrvatska eurozastupnica iz redova HDZ-a Željana Zovko, smatra da se radi o pokušaju reforme ugovora i pokušaju nadglasavanja

- Smatram da se radi o pokušaju ulaska na mala vrata promjena ugovora i ukidanju jednoglasnosti, a to nikako ne odgovara Hrvatskoj. Tada bi velike zemlje poput Njemačke donosile odluke. Mi u HDZ-u i EPP-u smo naglasili da bi takvim promjenama Hrvatska u potpunosti izgubila svoj značaj u EU. Naglasila sam da je to dvoličnost, priča se o jednakosti svih, a onda se guraju ovakve stvari. Mi nismo protiv proširenja ako smo protiv reforme ugovora. Zalažemo se da se smanji birokracija i ozbiljno pristupi proširenju, ako se označi da je to u interesu novih članica koje su u geopolitičkom riziku - rekla je zastupnica Zovko.

Mostar: Željana Zovko o proširenju EU | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Dodala je da joj je cilj očuvanje jednakosti svih članica jer bez toga Europska unija nema svrhu. Što se tiče proširenja na države s kojima dijelimo granicu, Zovko smatra da Hrvatskoj to odgovara, ali ne i proširenje pod svaku cijenu.

- Nama bi odgovarao ulazak Crne Gore u EU i proširenje, barem zbog sigurnosti. Ne smijemo biti sebični, ali ne i proširenje pod svaku cijenu. Ako imate nekoga tko na svoj način želi rješavanje problema sa susjedima, on ne može u EU. Ne želimo novog Orbana ili Ficu koji djeluju na nacionalizmu i isključivosti. Želimo da sve nove članice dođu u Uniju nakon što riješe probleme sa susjedima. Što se tiče utjecaja SPC-a u Crnoj Gori, zalažem se za slobodu vjeroispovijesti svih religija, ali ne i da Crkva bude političko oruđe. Politiziranje vjere je ključan problem za nas - jasna je bila zastupnica Zovko.

Foto: Radovan Stoklasa

Iako se zadnjih dana proširila ideja da broj članica s 27 naraste na 30 u jednom desetljeću, naša sugovornica smatra da nitko neće ubrzo ući u Uniju.

- Voljela bi da sutra ujutro svi uđu, pa bi imali jaču političku i geopolitičku ulogu, ali nitko neće uskoro ući. Problem je što potencijalne članice ne žele rješavati svoje domaće zadaće. Sve te zemlje moraju proći kroz katarzu kakvu je imala i Hrvatska tijekom puta do EU. Rekla sam nekoliko puta ugledajte se na Hrvatsku, gdje su i vlast i oporba zajedno radili na pristupanju. Mi smo puno žrtvovali za Europsku uniju - rekla je Željana Zovko.

Europski parlament (EP) usvojio je rezoluciju o rastućoj polarizaciji i represiji u Srbiji, gotovo godinu dana nakon urušavanja nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 16 ljudi.

- Kada postignete reforme, kada ste na nivou ulaska u EU onda vam ne padaju nadstrešnice, onda nemate Šešelje i radikale. Vučiću se dugo gledalo kroz prste jer je Srbija prevelika da bi ju se prepustilo Rusiji. Problem je što nema dovoljno artikulirane oporbe, a i ta oporba je nekad radikalnija od Vučića. Onda nastaje kaos, a EU to ne odgovara. Kada sam bila u Novom Sadu odmah na zgradi pored regionalnog parlamenta bio je ogroman poster Šešelja. Rekla sam predstavnicima EU da je to nedopustivo. Ali, Vučić tako ušutkuje kritičare. On predstavnicima pokaže poster i kaže da ima radikalnijih od njega. To je njegova dugogodišnja igra. Ljudi sami biraju svoju vlast i ne treba nikome nametati kandidate. Meni je važno da je hrvatska manjina tamo sigurna i poštovana - rekla je Zovko i dodala da je do Srba kada će ući u EU i žele li.