'Željeli ste vidjeti mrtve ljude i snimiti ih?! Pokazat ću vam...'

Na njemačkoj autocesti A6 u utorak u 11.20 sati između Rotha i južnog Nürnberga došlo je do teške prometne nesreće. Poginuo je vozač (47) kamiona iz Mađarske. On se zabio u kamion ispred sebe.

Policajac koji je došao na očevid primijetio je najmanje dvojicu vozača koji su snimali prometnu nesreću.

- Odakle dolazite, iz Mađarske, Poljske? - pitao je policajac vozača na engleskom.

- Iz Češke - odgovorio mu je vozač.

- Dođite, pokazat ću vam nešto. Želiti vidjeti mrtve ljude? Fotografirati. Dođite. Tamo leži. Želite ga vidjeti? - pitao je policajac vozača i poveo ga prema mjestu na kojem je bio poginuli.

Vozač mu je onda rekao kako ne želi vidjeti mrtvog vozača.

- Zašto onda slikate? Ako želite možete ga pozdraviti. Zato sada morate platiti 128,50 eura jer ste fotografirali mjesto nesreće. Sramite se. Nije dobro to što radite - rekao je policajac vozaču i tražio ga dokumente.

Nakon toga je iz vozila izveo drugog vozača i rekao mu:

- Pogledajte ga. On je bio iz Mađarske, pogledate ga. Ne želite ga vidjeti. Zašto fotografirate?

Vozač je ispričao, a policajac mu je rekao neka se srami. Dobio je istu kaznu kao i prvi vozač.

- Ljude možemo kazniti s 128,50 eura i upozoriti, ali mislim da je bolje kada ih suočimo sa situacijom i damo im do znanja da to nije igra nego da je to realnost - rekao je policajac.