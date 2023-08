Željka Markić i bliski suradnici u Istri grade 7 vila s bazenima

Željka Markić i s bliskim suradnicima u središnjoj Istri gradi vile s bazenima, doznaje Index, koji navodi da se u mjestu koje na području općine Tinjan gradi sedam vila u nizu.

Uz Markić, u projekt su uključeni odvjetnici Krešimir Planinić i Krešimir Mateković, koji zastupaju udrugu U ime obitelji te Markić, ali i Vedrana Kevrić, Iva Pem Novosel te Matko Augustinov i Krešimir i Ivana Tomašić.

Odvjetnik Planinić za Index je potvrdio gradnju, ali i istaknuo da se radi o privatnom projektu te da nije povezan s projektom udruga ili organizacija koje vode.

Kako piše Index, kupili su 4754 kvadrata još 2021. godine, a parcele su većinom od 507 do 712. Primjerice, ona Željke Markić ima 688 kvadrata i to zemljište ju je koštalo 27.520 eura. Na parcelama se grade objekti veličine od 86 do 96 kvadrata.