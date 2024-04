Lacković: Domovinski pokret je otvoren na pregovore sa svim opcijama! Ostajem uz stranku...

Željko Lacković, nezavisni zastupnik na listi Domovinskog pokreta na HRT-u je komentirao moguće postizborne koalicije, poručio je i da znaju kako pregovori neće ići lako... On je na ovim parlamentarnim izborima 'uzeo' 4425 preferencijalna glasa.

- Velik je to broj za jednu malu sredinu koja je birala čovjeka koji će ih zastupati imenom i prezimenom. Uz to smo još bili u četvrtoj, a do sada smo bili u drugoj izbornoj jedinici. Dva velika izazova, ali rezultat je potvrdio da se i sa šestog mjesta može ući u Hrvatski sabor. Gospodin Mario Radić i ja, kao dva zastupnika koji su ušli s koalicijske liste Domovinskog pokreta smo izborili saborski mandat - kazao je Lacković gostujući na HRT-u.

Njegov DP imat će 14 mandata u novom sazivu Sabor. Naglasio je kako je došlo do velike ideološke polarizacije nakon što se u izbornu utrku uključio predsjednik Zoran Milanović.

- Svatko tko je mislio da može proći, bez obzira na jaku podršku sa terena, a da se ne udruži, krivo je mislio i zbog toga je jedan veliki broj glasova propao. Oni koji su se udružili su napravili dobar rezultat. Kada se želi napraviti dobar rezultat treba staviti neke stvari na drugo mjesto . kazao je.

'znamo da neće ići lako i jednostavno'

Lacković je poručio da ostaje uz Domovinski pokret jer bi "sve drugo bilo pogrešno".

- Moji birači očekuju da ja postignem rezultat i ispunim obećanja koje sam dao u predizbornoj utrci. Ja to ne mogu raditi kao pojedinac, nas 13 držimo čvrsto blok i vjerujem da niti jedna opcija ne može niti zamisliti sastavljanje većine u Hrvatskom saboru bez Domovinskog pokreta i mene nezavisnog - istaknuo je.

Kazao je i kako je klub zastupnika izabrao pregovarački tim u kojem su Penava, Radić te dva tajnika. On je sam zadužen za jedan segment pregovora...

- Bitno je da se formaliziraju teme koje će biti na stolu. Znamo da neće pregovori ići lako i jednostavno. Vidjet ćemo koliko će biti spremnosti na popuštanje s drugih strana. Mi smo otvoreni za pregovore na obadvije strane i tu neće biti zapreke oko postizanja onih politika koje su u fokusu predizbornih obećanja Domovinskog pokreta - poručuje Lacković.

Naglašava kako se u ponedjeljak održava sastanak predsjedništva DP-a nakon čega kreću pregovori. Uvjeren je da će se dogovor postići...

- Kontakti su sastavni dio pregovaranja. DP je otvoren na pregovore sa svim opcijama. Očekuje se da i druge opcije korektno i konkretno pristupe razgovorima - kaže Lacković za HRT.

Poručuje kako je cilj sastavljanje Vlade i normalno funkcioniranje sustava, a ne ponavljanje izbora, kazao je Lacković komentirajući pozive Mosta i Možemo! o antiHDZ koaliciji.

- Predsjedništvo DP-a dalo je jasne odgovore na pozive. Treba vidjeti kod sastavljanja vlade koje su političke snage dobile povjerenje građana, koje mogu prevaliti veći dio svog ideološkog korpusa jer sve je moguće, ali mora se posložiti taj međusobni odnos, a oni koji pozivaju mislim da ga nisu spremni niti u manjoj mjeri mijenjati od onog što imaju zacrtano u svojim ideološkim postavkama - rekao je Lacković.

Vjeruje da će Domovinski pokret ostati kompaktan jer će s više zastupnika biti i lakše postizanje ciljeva.

- Ne vidim prostor za udaljavanje osim gospodina Kolakušića koji je kao koalicijski partner odmah napustio tu jednu poziciju. Ja sam jasno rekao da ostajem uz DP i vjerujem da ćemo ostvariti značajnije rezultate od proklamiranih upravo na toj činjenici - kazao je za kraj.

Paus: Bliže smo lijevoj vladi

Na HRT-u je gostovao i Dalibor Paus, predsjednik IDS-a. Kazao je kako su bliži razgovoru s lijevim opcijama.

- S nama je uvijek bila formirana lijeva vlada, nikada desna i tako će i ostati, poručio je.

Zasad nije bilo službenih razgovora oko uvjeta potencijalne podrške lijevom formiranju Sabora i vlade.

- Mi ćemo kroz ovaj tjedan formirati pregovarački tim. Kada se dogovore osnovni smjerovi, mi možemo eventualno dati podršku lijevoj vladi. No čini mi se da će doći do formiranja koalicije s desnog spektra jer je tamo manje aktera i veća je ideološka bliskost, to su više manje ljudi koji su u nekom trenutku bili unutar HDZ-a ili podržavaju HDZ - rekao je Paus.

