Puhovski: 50 posto šanse dajem Plenkoviću, a 30 da će se izbori ponoviti. Ostalih 20 Milanoviću

Politički analitičar Žarko Puhovski razgovarao je u Dnevniku N1 o odluci Ustavnog suda da predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću zabrani da bude mandatar nove vlade, čak i ako podnese ostavku na funkciju koju trenutno obnaša.

- On je dolio ulje u Milanovićevu mašinu, ojačao mu je poziciju. Milanović je činio nedopustive stvari kao predsjednik Republike, ali ne vidim kako možete nekoga tko je griješio kao predsjednik kažnjavati u budućoj funkciji. Vi meni ne možete kao kaznu za loše obavljanje posla zabraniti kandidiranje. Usto, nikakav postupak protiv njega nije vođen. Najčudnije je što se pozivaju na čl. 89. Po zakonu, izborni postupak prestaje utvrđivanjem rezultata izbora, ovo u saboru nije dio izbornog postupka. Mi imamo sabor koji ima friški mandat, to znači da ulazite u prostor volje naroda. Moglo se kažnjavati predsjednika Republike, ne Zorana Milanovića. Mislim da on nema velike šanse ni sada. 50 posto dajem Plenkoviću, 30 posto ponavljanje izbora, 20 Zoran Milanović - objasnio je.

Osvrnuo se i na Ustavni sud. Tvrdi da su reagirali jer ih je Milanović isprovocirao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Oni su reagirali isprovocirani nečim što je Zoran Milanović napravio prije tri dana, on je rekao da skuplja potpise za podršku za mandatara. On to kao predsjednik Republike ne može raditi i trebao je biti sankcioniran. Reagirali su iz pogođenosti, 10, 15 dana su slušali zaista nevjerojatne uvrede koje im je dijelio. To su sve ljudi, oni su nepravedno vrijeđani na način koji je nedopustiv. Puhovski kaže i kako se slaže s onime što govori Kolarić: "Izvolite poništiti izbore. Ali mislim da je dobro da nisu to napravili. Imali smo ogromnu izlaznost, bojim se, ako se ponove, da će biti puno manja. Ljudi to neće oprostiti. Mi imamo blizu 70 posto realnu izlaznost, to je jako puno - kazao je te se složio s onime što govori Kolarić.

- Izvolite poništiti izbore. Ali mislim da je dobro da nisu to napravili. Imali smo ogromnu izlaznost, bojim se, ako se ponove, da će biti puno manja. Ljudi to neće oprostiti. Mi imamo blizu 70 posto realnu izlaznost, to je jako puno - kazao je.

Milanović kaže da ne mora on biti mandatar.

- Ja sam uvjeren da on nije optimalno rješenje. Bio sam skandaliziran kad je neki dan rekao da će se držati Ustava, zaista vrhunski cinizam. On nije ništa dobio ovime, dobio je SDP. SDP je profitirao od Milanovića, oni su rekli može bilo tko osim Milanovića. Ne zaboravite da su u onoj prvoj izjavi rekli da on može biti mandatar ako da ostavku nakon izbora - govori Puhovski.

Na pitanje bi li izbori bili poništeni da je koalicija Rijeke pravde ostvarila nešto bolji rezultat, odgovorio je:

- Ne vjerujem u tu histeriju da Šeks i Plenković svaku večer zovu Šeparovića. Tek ćemo vidjeti jesu li te izborne jedinice pomogle HDZ-u. Stvar je čitavog izbornog sustava koji treba promijeniti. To nitko nije pokušao. Ta ideja da HDZ njih drži u džepu, kao što SDP navodno drži DIP, histerične su interpretacije na bazi teorije zavjera koje ne funkcioniraju. Oni su bili u prvoj interpretaciji blagi prema Milanoviću. I sad su bili krivo oštri, ali jedna greška ne ispravlja drugu.

Rekao je kako je Ustavni sud imao više propusta nego grešaka. Dodao je da je barem troje ustavnih sudaca došlo iz SDP-a.

- Gospođa Barić griješi kad kaže da moramo poštovati Ustavni sud što god privatno mislili. Ja kao građanin mogu javno reći da je zakon pogrešan, a naravno da ću biti uhapšen ako sam ga prekršio - rekao je.

Otkrio je i što ako Zoran Milanović dobije 76 ruku.

- Da sam ja na mjestu SDP-a, ja bih postavio Peđu Grbina. Imate i dalje Milanovića kao predsjednika i uštedjeli ste si jedan sukob u kojem niste sasvim u čistu. Nije ni Ustavni sud sasvim u čistu, ali neke reakcije iz SDP-a, kao što je rekao Branko Smerdel, su zaista bile neprincipijelne i to treba uzeti u obzir. HDZ je u velikoj prednosti jer oni nemaju svjetonazorskih problema, imaju samo jedan problem, da je netko rekao da će biti protiv HDZ-a zbog korupcije. DP-u odgovara da se malo makne, ali već nakon tjedan dana... Ove neke svjetonazorske razlike ostaju malo dulje. Milanović mora progutati razne svjetonazorske pozicije, njemu je to lakše jer je on otišao udesno. On više nije SDP-ovac, ali ja ne mogu shvatiti kako mu nitko u SDP-u ne može bar šapnuti da postoji točka prema desno iza koje ne idu - objasnio je.

Puhovski priznaje da mu se sviđa ideja koju ima Možemo, SDP-ova vlada na čelu s Peđom Grbinom. Navodi da bi Grbin bio dobar mandatar, koliko god je inače loš političar.