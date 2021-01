Nakon što je 24sata ekskluzivno objavio snimku razgovora Žarka Tušeka i Viktora Šimunića, mnogi su se se sjetili slučaja Željka Sabe, bivšeg SDP-ovog gradonačelnika Vukovara koji je odslužio zatvorsku kaznu jer je 2013. lokalna HDZ-ovka Marija Budimir tajno snimila kako joj govori da ga pojedini poduzetnici pitaju koliko košta njezin mandat gradske vijećnice i nudi joj, u zamjenu za podršku u predstavničkom tijelu, određene pozicije.

Poslušajte kako HDZ-ovci pokušavaju kupiti vijećnika

Iako Sabo smatra da je osuđen kao posve nevina osoba, također smatra da bi se i na Tušeka trebali primijeniti isti kriteriji.

Za Novi list je rekao da je njegov predmet 28. prosinca prošle godine brisan iz kaznene evidencije i morao bi biti zaboravljen, no da ga on zaboraviti ne može.

- Upravo je ta snimka mog razgovora s Marijom Budimir glavni dokaz moje nevinosti. Nema govora o tome da sam ja nju htio bilo čime podmititi. Druga stvar, u Kaznenom zakonu se spominje isključivo gradski vijećnik, a Marija Budimir to tada još nije bila, budući da se Gradsko vijeće, u danima dok smo razgovarali, nije konstituiralo. Ona je u tim trenucima bila još samo izabrana vijećnica. Pa ipak mi se sudilo. Ne bih ulazio u detalje Tušekovog slučaja, ali činjenica je da je on razgovarao s čovjekom koji jest gradski vijećnik i, makar nikome ne želim zlo, očekujem da pravosuđe zauzme isti stav i prema njemu postupa po kriterijima koje su na mene primijenili - rekao je Sabo.

Iako se nije temeljito informirao o sadržaju razgovora Tušeka i Šimunića, kaže da mu je pažnju privukao komentar Andreja Plenkovića.

- Mogu slobodno reći, svaka čast Plenkoviću. Govorim ovo bez imalo ironije ili sarkazma, to je moje iskreno mišljenje. Gospodin Plenković pokazao je kako se ponaša čelnik političke stranke koji štiti svoje ljude, članove stranke, kolege. To je bila prava ljudskost. Zato rejting HDZ-a i jest 31 posto, a SDP-ov upola manji - rekao je Sabo.

Poručio je kako on nije imao zaštitu SDP-a iako su 2013. obnašali vlast u državi te da ju nema ni sada kada je stranka u oporbi.

- Čestitam Plenkoviću što je uzeo u zaštitu Tušeka, svima je pokazao što znače ljudskost i moral u politici. Itekako znam što znači kad ti netko pruži podršku, kao što je to gospodin premijer Tušeku. Kad sam došao u zatvor, meni su ljudi često prilazili, oslovljavali me s gradonačelniče i pričali da su, na osnovi onoga što su saznali preko televizije, uvjereni da sam nevin i da razumiju da mi je HDZ smjestio, spakirao me u zatvor. Ali nisu, kako su mi govorili, razumjeli da mi SDP nije pomogao, spasio me zatvora - ispričao je.

Sabo tvrdi kako se nameće samo jedno ispravno rješenje zbog toga što je u njegovom slučaju sud valjanim proglasio neovlašteno snimanje. Smatra da bi se postupak u njegovom slučaju trebao opet pokrenuti i da ga se oslobodi krivice. Kaže kako bi to moglo vratiti povjerenje u pravosuđe.