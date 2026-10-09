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ISPITIVANJE NA USKOKU

Željko Teufel negirao krivnju: Odvjetnici ne vide razlog za određivanje istražnog zatvora

Piše HINA,
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Željko Teufel negirao krivnju: Odvjetnici ne vide razlog za određivanje istražnog zatvora
Zagreb: Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Ivan Stanić je ocijenio da nema razloga za istražni zatvor jer je, kako je naveo, dokumentacija već prikupljena, a svjedoci saslušani ili će biti saslušani tijekom nastavka postupka.

Željko Teufel, član uprave tvrtke CE-ZA-R, iznio je obranu pred Uskokom i negirao krivnju, a njegovi su odvjetnici potvrdili da je odgovarao na sva pitanja istražitelja, nakon što je objavljeno kako je obuhvaćen novom akcijom povezanom s istragom nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.

Teufelovi odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić rekli su novinarima nakon ispitivanja u Uskoku da je njihov klijent odgovarao na sva pitanja te da ne vide razlog za određivanje istražnog zatvora. 

"Iznio je svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja", rekao je Mandić, te je dodao kako su u obrani mišljenja kako kaznenog djela nema.

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Odvjetnici su izrazili iznenađenje što je Teufel obuhvaćen istragom pokrenutom u veljači 2025. godine. "Jako puno znamo o ovoj problematici, jer smo u njoj bili involvirani kad se o tome već prvi put počelo pričati", rekao je Mandić.

Stanić je ocijenio da nema razloga za istražni zatvor jer je, kako je naveo, dokumentacija već prikupljena, a svjedoci saslušani ili će biti saslušani tijekom nastavka postupka. "Ne bi trebao ovaj pritisak javnosti tu odlučivati hoće li se ići na istražni zatvor", rekao je.

Odvjetnici nisu željeli komentirati je li CE-ZA-R znao u čemu sudjeluje. Mandić je, međutim, potvrdio da postupak izaziva zabrinutost u tvrtki, koja je dio konzorcija odabranog za sanaciju otpada u Gospiću.

U nastavku istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju uhićeno je više osoba, a prema informacijama koje se doznaju iz medija, među njima su Teufel i zagrebački zlatar Paško Dodić. Dodićevo ispitivanje je završeno, a njegove odvjetnice nisu davale izjave.

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Uskok je ranije potvrdio da provodi uhićenja i dokazne radnje zbog sumnje na teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Istraga je proširena i na tvrtku CE-ZA-R, povezanu s CIOS grupom poduzetnika Petra Pripuza.

Prema medijskim informacijama uhićeno je pet osoba: zlatar Paško Dodić, Željko Teufel, član Uprave tvrtke CE-ZA-R, Snježa Tomljanović iz senjskog Komunalca te nadzorni inženjeri Toni Žunić i Dorian Šipuš.

Nakon ispitivanja osumnjičenika trebalo bi biti poznato hoće li Uskok zatražiti određivanje istražnog zatvora.

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je ranije danas da ugovor o sanaciji otpada u Gospiću, vrijedan gotovo 11 milijuna eura, još nije potpisan te da će se procijeniti utječu li proširenje istrage i nova događanja na javnu nabavu i daljnji tijek ugovaranja.

"Cilj je da se otpad u Gospiću što prije sanira", rekla je Vučković, istaknuvši da država nije odustala od naknade štete ni od utvrđivanja onečišćivača. Dodala je da vjeruje u presumpciju nevinosti.

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