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ILEGALNI OTPAD

Tramišak: Tvrtki koja gospodari otpadom u Donjem Miholjcu bit će oduzeta dozvola

Piše HINA,
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Tramišak: Tvrtki koja gospodari otpadom u Donjem Miholjcu bit će oduzeta dozvola
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Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak najavila je postupak oduzimanja dozvole tvrtki za gospodarenje otpadom zbog utvrđene nezakonitosti na deponiji u Donjem Miholjcu

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je u petak kako je, nakon očevida Državnog inspektorata, protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu pokrenut postupak oduzimanja dozvole za rad i uskoro bi trebalo biti doneseno rješenje.

Tramišak je na konferenciji za novinare izvijestila da je Državni inspektorat 22. rujna obavio očevid na deponiji u Donjem Miholjcu, utvrdio nezakonitost rada tvrtke i donio rješenje o obustavi rada. Rješenje je odmah upućeno županijskom Upravom odjelu za zaštitu okoliša, tako da će vjerojatno kroz dan - dva biti doneseno rješenje.

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Dodala je kako je u tijeku provjera ukupno 37 dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom na području županije, a gdje god se utvrdi postupanje protivno zakonu županija će ukinuti dozvole. 

Komentirajući izjave o odlagalištu otpada u Donjem MIholjcu koordinatorice stranke Možemo Sandre Benčić, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona otpada, a očevidom Inspektorata utvrđena je veća količina, stoga je pokrenuta procedura ukidanja dozvole.

Kada govorimo o dolasku članova stranke Možemo, treba reći da je najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševac, gdje su ostale male površine za odlaganje, pa od kraja godine Jakuševac više neće moći primati otpad, kaže Tramišak.

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- Članove stranke Možemo molim da u cilju zaštite interesa šire javnosti i građana Zagreba odgovore kamo se odlaže otpad iz Zagreba, jer Jakuševac više ne može primiti niti jednu tonu otpada - poručila je.

U županiji imamo informacije da brojne tvrtke, s kojima surađuje Zagreb, razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerovatno i na neke od naših lokacija. Možda Benčić zna koje su lokacije za odlaganje ilegalnog otpada zato što se dovozi iz Zagreba, kazala je Tramišak.

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