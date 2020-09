Željku Kerumu smeta *urac

Kerumova Hrvatska građanska stranka odlučila je podnijeti kaznenu prijavu protiv glasnogovornika Facebook stranice "Dnevna doza splitskog nereda' koja svoj aktivizam izražava pod motom "Split je *urac".

<p>Nedavno su dodijeljene nagrade "Zlatni *urac" novinarima koji svojim tekstovima nastoje poboljšati stanje u Splitu i ukazati na brojne nepravilnosti, a sve to bio je okidač da ono što je Željko Kerum već najavljivao, podizanje kaznene prijave, pretvori u djelo.</p><p>Tako je Hrvatska građanska stranka, kojoj je na čelu <strong>Željko Kerum</strong>, odlučila podnijeti kaznenu prijavu protiv <strong>Bojana Ivoševića, </strong>glasnogovornika Facebook stranice "Dnevna doza splitskog nereda' koja na probleme u Splitu i svoj aktivizam izražavaju pod motom "Split je *urac".</p><p>Ne prihvaća da se Split i građani Splita proglašavaju *uracem jer je to neprihvatljivo.</p><p>Glasnogovornik stranice Bojan Ivošević na kaznenu prijavu kaže da je počašćen što Željko Kerum već po drugi put podiže neutemeljenu kaznenu prijavu protiv njega.</p><p>- Očito je da hobotnica koja je parazitirala naš grad i županiju putem političke trgovine, svoje najveće neprijatelje i zaštitnike javnog interesa vidi u meni i inicijativi kojoj sam glasnogovornik. Vjerujem da će ova prijava, jednako kao i prošla koju je podignuo prije par mjeseci, ponovo biti odbačena od strane DORH-a. Inače DORH je već podignuo kaznenu prijavu po službenoj dužnosti zbog prijetnje smrću koju mi je uputio taj propali poduzetnik, stoga radujem se vidjeti navedenoga na sudu, kada tamo nije još završio zbog brojnih dugova koje su njegove firme napravile i nikad vratile, neka bar odgovara za svoje verbalne ispade i prijetnje, koje su sad već toliko česte da bi možda trebao potražiti stručnu pomoć. Očito se teško nosi s dugovima koje su njegove tvrtke ostavile, što se odražava na njegovo psihičko stanje – kazao je Ivošević.</p><h2>'Podržavam prijavu, ona pokazuje da je slogan pogođen'</h2><p>Za komentar smo pitali i novinara <strong>Damira Petranovića</strong>, koji se uz <strong>Živanu Šušak Živković</strong> s Dalmatinskog portala te<strong> Gabrijelu Radanović</strong> iz Slobodne Dalmacije našao na listi.</p><p>- Podržavam prijavu, ona pokazuje da je slogan baš pogođen i nagrada i sve što ide uz to. Sjajna je vijest što Kerumova stranka vodi toliko računa o ugledu Grada Splita i što imaju bezgranično povjerenje u institucije – komentirao je novinar Dalmatinskog portala, Nacionala i T-portala, Damir Petranović, dobitnik nagrade "Zlatni *urac".</p><p>Gabrijela Radanović iz Slobodne Dalmacije kaže nam kako o Kerumovom odnosu prema novinarima ne želi niti raspravljati jer je on svojim nedavnim napadima dokazao što su za njega predstavnici medija koji štite javni interes.</p><p>- O njegovim namjerama koje je najavio dovoljno govori da planira prijaviti i Dejana Kružića koji se godinama, u svojstvu građanina, na sudovima bori da Grad ne izgubi preko 600 milijuna kuna zbog štetnih ugovora s bankama oko Spaladium Arene – kazala nam je Gabrijela Radanović, također dobitnica nagrade "Zlatni *urac".</p><p>Oglasila se i novinarka Živana Šušak Živković.</p><p>- Hvala mu! Drago mi je da sam u odabranom društvu, posebno me raduje da HGS Željka Keruma zna da Split stoji uspravno – rekla nam je Šušak Živković.</p><h2>Klevetali i sramotili grad Split</h2><p>U priopćenju HGS-a stoji da osim navedenih novinara, Ivoševića i Kružića, planiraju podignuti prijavu i protiv gradonačelnika Andre Krstulovića-Opare zbog "klevete, rugla i sramoćenja grada Splita i građana grada Splita.</p><p>" - Autor teksta „Split je*urac“ Bojan Ivošević već nekoliko godina izvrće grad Split ruglu sa tim pogrdnim nazivom, a sudionici su mu bili dana 15.09.2020.g. na Marjanu gore spomenuti Damir Petranović,Živana Šušak, Dejan Kružić, Gabrijela Radanović i Srđan Mladinić.</p><p>Tom prilikom su klevetali, sramotili i radili štetu gradu Splitu na način da su dodjeljivali nagrade“Zlatni *urac.“</p><p>„Željko Kerum-Hrvatska građanska stranka“ podnosi prijavu i traži da sud počinitelje kazni i da se zabrani izraz „Split je *urac“ jer to vrijeđa građane Splita, a gradu nanosi veliku štetu. Split je naš Hrvatski grad i Split nije nikad bio, niti će biti*uracc", zaključuju u priopćenju.</p><p>- Dok se ne zabrani 'Split je *urac' Hrvatska građanska stranka, gradski i županijski vijećnici neće sudjelovati i dolaziti na sjednice. Andro Krstulović-Opara treba zaštitit' Grad, a on ih još sponzorira. Dok se ne kazni, mi nećemo dolazit. Opara je špekulant i hohštapler, on misli da sam mu ja prijetnja, a ima još pet ljudi koji će mu bit' konkurencija za gradonačelnika – kaže Kerum. Pitamo ga zašto je odlučio prijaviti i dobitnike nagrade, ipak oni sa svojim tekstovima žele dobro Gradu Splitu. - To je nakaradno. Oni ne moraju sudjelovati u tome. To je njihov problem. Sve je skandalozno što Kerum kaže, a *urac im nije problem – zaključuje Kerum</p><p>. Gradonačelnik <strong>Andro Krstulović – Opara </strong>našao se na listi jer Grad, kaže nam Kerum, financija po njemu spornu inicijativu.</p>