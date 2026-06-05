Gotovo svi se hrvatski "svemirski" projekti planiraju u pasivnim krajevima, tamo gdje ureduju vukovi i čagljevi, signal za mobitele je slab, a struju su dobili tek nedavno. Ali sa strujom se muči i Rimac u Zagrebu...
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Zemlja čudesa: Matrix niče na Baniji, robotaxi vozi Kozari bokom, a formula u Slunju!
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Abu Dhabi? Katar? Bahrein? Jeddah? Monte Carlo? Oni gube ekskluzivnost. Utrke Formule jedan mogle bi se održavati pored Slunja, na autodromu Croatia Ring, između Veljuna i Blagaja.
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