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Zemlja čudesa: Matrix niče na Baniji, robotaxi vozi Kozari bokom, a formula u Slunju!

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 3 min
Zemlja čudesa: Matrix niče na Baniji, robotaxi vozi Kozari bokom, a formula u Slunju!
Foto: AI

Gotovo svi se hrvatski "svemirski" projekti planiraju u pasivnim krajevima, tamo gdje ureduju vukovi i čagljevi, signal za mobitele je slab, a struju su dobili tek nedavno. Ali sa strujom se muči i Rimac u Zagrebu...

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Komentari 1
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