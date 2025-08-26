Obavijesti

News

Komentari 1
PIŠE ANA DASOVIĆ PLUS+

Zemlja znanja? S ovim cijenama stanova za studente, malo sutra

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Zemlja znanja? S ovim cijenama stanova za studente, malo sutra
Šetnja kroz jedan od najstarijih kvartova u Zagrebu, Trešnjevku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Smještaj za studente nije luksuz nego nužnost. Ozbiljnijeg rješenja na razini nacionalnih politika, naravno, nema. Svi su svjesni da će roditelji i studenti skucati taj novac, pa su najmodavci bahati, a država 'ne vidi'

Čekanje liste za studentski dom i pregledavanje oglasnika za stanove izazivaju više frustracija od čekanja rezultata državne mature ili zadnjeg ispita za polaganje godine. Zvuči smiješno, ali nije. Subvencionirani smještaj u studentskim domovima čak i s poskupljenjima prihvatljiv je trošak, od 80 do 120 eura mjesečno. Ipak, taj smještaj u Zagrebu, primjerice, dobiva jedva deset posto studenata. Najam stana odavno više nije prihvatljiv trošak. U sveučilišnim gradovima stanovi za 250-350 eura nalaze se tek na debelim rubovima grada, poprilično daleko od fakulteta (u Zagrebu po takvoj cijeni računajte i putovanje od dva sata na dan).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'
ZELENI KAMPER

FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'

Ovog puta Shrek nije naziv za glavnog lika iz animiranog filma već za kampera koji je ovog ljeta bio prava atrakcija na Krku. Nekad crveni vatrogasni kamion datira još iz 1976. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025