Smještaj za studente nije luksuz nego nužnost. Ozbiljnijeg rješenja na razini nacionalnih politika, naravno, nema. Svi su svjesni da će roditelji i studenti skucati taj novac, pa su najmodavci bahati, a država 'ne vidi'
Zemlja znanja? S ovim cijenama stanova za studente, malo sutra
Čekanje liste za studentski dom i pregledavanje oglasnika za stanove izazivaju više frustracija od čekanja rezultata državne mature ili zadnjeg ispita za polaganje godine. Zvuči smiješno, ali nije. Subvencionirani smještaj u studentskim domovima čak i s poskupljenjima prihvatljiv je trošak, od 80 do 120 eura mjesečno. Ipak, taj smještaj u Zagrebu, primjerice, dobiva jedva deset posto studenata. Najam stana odavno više nije prihvatljiv trošak. U sveučilišnim gradovima stanovi za 250-350 eura nalaze se tek na debelim rubovima grada, poprilično daleko od fakulteta (u Zagrebu po takvoj cijeni računajte i putovanje od dva sata na dan).
