Zemlje EU-a usuglasile su zakon o smanjenju CO2 iz kamiona

Zemlje EU-a usuglasile su konačni prijedlog zakona o smanjenju emisija ugljičnog dioksida (CO2) iz kamiona, prema kojem bi većina novih teških vozila prodanih u EU-u od 2040. godine bila potpuno bez ugljičnih emisija. Zakon nameće 90-postotno smanjenje emisija ugljičnog dioksida za nova teška vozila do 2040. godine. To znači da će proizvođači morati prodati veliki broj kamiona koji uopće ne ispuštaju štetne plinove, uključujući električna vozila i ona na vodik, kako bi uspjeli nadoknadili preostalu prodaju novih vozila koja imaju štetne emisije.

Većinu kamiona na europskim cestama trenutno pokreće dizel, s emisijama stakleničkih plinova i zagađivača zraka koji se povezuju s rakom pluća i respiratornim bolestima. Procjenjuje se da teška vozila proizvode četvrtinu emisija ugljičnog dioksida u europskom cestovnom prometu.

Proizvođači kamiona također će prema prijedlogu do 2030. godine morati emisije ugljičnog dioksida iz voznog parka smanjiti za 45 posto, umjesto postojeće ciljane razine za 30 posto, te za 65 posto do 2035. godine. Od 2030. godine će 90 posto novih gradskih autobusa prodanih u EU-u morat postići nultu emisiju, a do 2035. godine svi.

Za provedbu ambicioznih ciljeva neophodno 50 tisuća javnih punionica

Europska automobilska grupa ACEA opisala je politiku EU-a najambicioznijom na svijetu i rekla da ciljevi mogu biti ispunjeni samo ako ih vlade usklade s brzim uvođenjem 50.000 javnih električnih punionica prikladnih za kamione do 2030. godine. EU-ova politika smanjenja emisija za kamione sada je dobila odobrenje zemalja EU-a i Europskog parlamenta.

To se događa unatoč nedavnim pritužbama Njemačke i zakonodavaca EU-a desnog centra, koji su željeli da se nakon 2040. dozvoli prodaja više kamiona s motorima s unutarnjim izgaranjem, ako koriste neutralna goriva koja ne ispuštaju ugljični dioksid.

Na glasanju u ponedjeljak su se takvoj politici usprotivile samo Italija, Poljska i Slovačka, a Češka je bila suzdržana, rekao je dužnosnik EU-a. Kako bi pridobile potporu Njemačke, zemlje EU-a su u travnju dodale preambulu prema kojoj Europska komisija u budućnosti može razmotriti razvoj pravila u vezi ispuštanja emisija kamiona koji koriste neutralna goriva bez ispuštanja ugljičnog dioksida.