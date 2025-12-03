Obavijesti

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Ana Dasović
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS trebao bi 19. prosinca proći na udaljenosti od "samo" 270 milijuna kilometara od Zemlje. Ovaj nebeski događaj izazvao je veliko zanimanje znanstvene astronomske zajednice, posebno zbog toga što ovaj objekt odašilje svjetlosni impuls koji se ponavlja poput otkucaja srca. Znanstveni rad u časopisu Astronomy & Astrophysics potvrdio je da 3I/ATLAS emitira pulsirajuću svjetlost. No znanstvenici smatraju kako nema ničeg misterioznog ili opasnog, te da uzrok ovog fenomena može biti rotacija samog objekta.

