Žena (69) umrla od zastoja srca na šibenskoj plaži Jadrija

Šezdeset devetogodišnja slovenska državljanka umrla je uslijed zastoja srca u ponedjeljak na plaži šibenskog gradskog kupališta Jadrija, doznaje se u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj.

Policija je dojavu o smrtnom slučaju na šibenskom kupalištu zaprimila u 16,43 sati. Odmah po dojavi na teren su izašli djelatnici Hitne pomoći i policija. No mrtvozornik je vrlo brzo ustanovio da je do smrti došlo uslijed zastoja rada srca i to prilikom izlaska iz mora, rekla je glasnogovornica PU šibensko-kninske Marica Kosor.

Potvrdila je da je umrla 69-godišnja slovenska državljanka.

"Tijelo umrle Slovenke predano je rodbini, koja nije željela provođenje obdukcije", kazala je glasnogovornica Kosor.