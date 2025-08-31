U subotu oko 21:25 na otoku Krku u prometnoj nesreći smrtno je stradala 73-godišnja hrvatska državljanka. Uslijed sudara ispala je iz vozila i preminula na mjestu događaja
Žena (73) na Krku ispala iz auta i na mjestu poginula, vozač (72) nije se zaustavio na znak 'STOP'
Do prometne nesreće je došlo kada se 72-godišnji vozač osobnog vozila zagrebačkih registracijskih oznaka dolaskom na raskrižje na području Valbiske na otoku Krku nije zaustavio na znak obveznog zaustavljanja - STOP, već je nastavio vožnju.
U tom trenutku naišlo je osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnji vozač, a koje je udarilo u navedeno vozilo. Od siline udarca vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka se zarotiralo, a 73-godišnja putnica je ispala iz njega te je preminula na mjestu događaja.
Svim osobama koje su sudjelovale u prometnoj nesreći pružena je liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje je utvrđeno da je pet osoba zadobilo teške tjelesne ozljede (tri hrvatska i dvojica kineskih državljana), dok su četiri osobe lakše ozlijeđene (dvoje hrvatskih i dvoje austrijskih državljana).
