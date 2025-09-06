Žena (73) preminula u bolnici. Vozač se u Benkovcu zabio u prikolicu motokultivatora

U zadarskoj bolnici u četvrtak navečer preminula je žena (73) koja je teško stradala u prometnoj nesreći dan ranije u Benkovcu. Do nesreće je došlo oko 9.15 sati u Zadarskoj ulici kada je 93-godišnji vozač osobnog automobila, zbog neprilagođene brzine, udario u stražnji dio motokultivatora s prikolicom kojim je upravljao 77-godišnjak.

Od siline udara motokultivator se prevrnuo, a prikolica je udarila u kameni zid uz cestu. Vozač i 73-godišnja putnica ispali su na kolnik te su oboje zadobili teške ozljede. Hitnom pomoći prevezeni su u Opću bolnicu Zadar, gdje je žena nažalost podlegla ozljedama, dok se 77-godišnjak i dalje nalazi na liječenju.

Vozač automobila je uhićen, a protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.

Za vrijeme očevida dionica Zadarske ulice bila je zatvorena za promet od 9.25 do 11.22 sati te se promet odvijao obilaznim pravcima.