Obavijesti

News

Komentari 1
UHITILI VOZAČA AUTA

Žena (73) preminula u bolnici. Vozač se u Benkovcu zabio u prikolicu motokultivatora

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Žena (73) preminula u bolnici. Vozač se u Benkovcu zabio u prikolicu motokultivatora
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Od siline udara motokultivator se prevrnuo, a prikolica je udarila u kameni zid uz cestu. Vozač i 73-godišnja putnica ispali su na kolnik te su oboje zadobili teške ozljede

U zadarskoj bolnici u četvrtak navečer preminula je žena (73) koja je teško stradala u prometnoj nesreći dan ranije u Benkovcu. Do nesreće je došlo oko 9.15 sati u Zadarskoj ulici kada je 93-godišnji vozač osobnog automobila, zbog neprilagođene brzine, udario u stražnji dio motokultivatora s prikolicom kojim je upravljao 77-godišnjak.

Od siline udara motokultivator se prevrnuo, a prikolica je udarila u kameni zid uz cestu. Vozač i 73-godišnja putnica ispali su na kolnik te su oboje zadobili teške ozljede. Hitnom pomoći prevezeni su u Opću bolnicu Zadar, gdje je žena nažalost podlegla ozljedama, dok se 77-godišnjak i dalje nalazi na liječenju.

Vozač automobila je uhićen, a protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.

Za vrijeme očevida dionica Zadarske ulice bila je zatvorena za promet od 9.25 do 11.22 sati te se promet odvijao obilaznim pravcima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući
NEVJEROJATNO

Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući

U Emiratima su doživotne kazne rezervirane za kaznena djela poput trgovine i posjedovanja droge, ubojstva ili pokušaja ubojstva, trgovine ljudima i aktivnosti povezane s terorizmom
VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!
PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025