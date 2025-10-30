Žena je prevezena KBC Zagreb gdje su joj utvrdili teške ozljede
ZAVRŠILA U BOLNICI
Žena (82) teško ozlijeđena u Zagrebu. Priveli muškarca (87)
Zagrebačka policija provodi istragu nad muškarcem (87) zbog sumnje da je teško ozlijedio članicu obitelji (82).
- Danas 30. listopada oko 5 sati na području Markuševca, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke postupali su po dojavi da je 82-godišnjakinja sa kućne adrese prevezena kolima hitne pomoći u Klinički bolnički centar Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena - navodi policija.
