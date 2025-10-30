Obavijesti

ZAVRŠILA U BOLNICI

Žena (82) teško ozlijeđena u Zagrebu. Priveli muškarca (87)

Žena je prevezena KBC Zagreb gdje su joj utvrdili teške ozljede

Zagrebačka policija provodi istragu nad muškarcem (87) zbog sumnje da je teško ozlijedio članicu obitelji (82).

- Danas 30. listopada oko 5 sati na području Markuševca, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke postupali su po dojavi da je 82-godišnjakinja sa kućne adrese prevezena kolima hitne pomoći u Klinički bolnički centar Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena - navodi policija.

