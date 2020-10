Žena ga varala, nakon 2 godine saznao da dijete nije njegovo. Ipak, alimentaciju mora plaćati

<p>Helsinški prizivni sud odlučio je podržati presudu koju je okružni sud izrekao da muškarac, iako nije otac djetetu kojeg je dobio u braku, mora plaćati alimentaciju. </p><p>Naime, Fincu iz Espoa supruga je rodila dijete 2014. godine, ali tek dvije godine kasnije on je saznao da nije biološki otac djeteta.</p><p>Par se razveo, a muškarac je tražio da mu se ukinu obveze očinstva, izvijestile su novine Helsingin Sanomat.</p><h2>Prekasno je podnio zahtjev</h2><p>No, sud se nije s tim složio. Kazali su da je nekoliko mjeseci prekasno podnio zahtjev za ukidanje obveze očinstva. Prema finskom zakonu, muškarci imaju rok do dvije godine da se odreknu očinstva djeteta koje nije njihovo, a rođeno je u braku.</p><p>Rok se može produžiti, ali samo u iznimnim slučajevima.</p><p>Muškarac je tvrdio da je to saznao tek kasnije i da je bio šokiran razvodom i emocionalno shrvan zbog otkrića, ali sud te razloge nije smatrao dovoljno značajnima.</p><p>I premda je utvrđeno da on sigurno nije biološki otac, jer je DNA analiza koju je provelo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi potvrdila da s 99,99 posto sigurnosti otac netko drugi, on prema sudskoj presudi alimentaciju od 308 eura mjesečno mora plaćati do djetetove punoljetnosti 2032. godine.</p><p>Majka djeteta tužila je, naime, svog bivšeg supruga zbog alimentacije, a sud je presudio u njenu korist. </p><p>Slučaj je izazvao galamu na društvenim mrežama, a mnogi Finci smatraju da je presuda nepravedna, priklonivši se čovjeku i tražeći obranu ljudskih prava.</p><p>Finska je kao zemlja poznata u podržavanju i promicanju jednakosti i ženskih prava. Nadalje, ponosi se time što je pionir ravnopravnosti spolova, jer je postala prva država koja je ženama dodijelila puna politička prava 1906. godine, dok je još bila dio Ruskog carstva kao Veliko vojvodstvo Finsko.</p>