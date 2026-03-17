Žena iz pakla: Otrovala muža, pisala knjigu o tuzi i pokušala izvući milijune. Sad su je osudili

Kouri Richins, majka troje djece iz Utaha koja je nakon suprugove smrti napisala dječju knjigu o nošenju s tugom, u ponedjeljak je jednoglasno proglašena krivom za njegovo ubojstvo. Porota je zaključila da je 35-godišnjakinja otrovala supruga Erica Richinsa smrtonosnom dozom fentanila kako bi se domogla višemilijunskog nasljedstva i životnog osiguranja, piše New York Times.

Nakon suđenja koje je trajalo tri tjedna i tijekom kojeg je tužiteljstvo pozvalo više od četrdeset svjedoka, porota u okrugu Summit vijećala je tek oko tri sata prije donošenja presude. Kouri Richins proglašena je krivom po svim točkama optužnice, uključujući teško ubojstvo, pokušaj ubojstva i krivotvorenje. Tijekom procesa, njezina obrana nije pozvala nijednog svjedoka, a sama Richins iskoristila je svoje pravo da ne svjedoči.

Foto: Spenser Heaps

Izricanje kazne zakazano je za 13. svibnja, na dan kada bi njezin pokojni suprug Eric proslavio 44. rođendan. Za teško ubojstvo prijeti joj kazna od 25 godina do doživotnog zatvora.

Financijski problemi i tajna afera kao motiv zločina

Tužitelji su tijekom suđenja tvrdili kako je motiv za ubojstvo bio isključivo financijski. Kouri Richins bila je u dugovima većim od 4,5 milijuna dolara vezanim uz njezin posao s preprodajom nekretnina. Vjerovala je da će smrću supruga naslijediti njegovo imanje vrijedno više od četiri milijuna dolara. Uz to, bez njegova znanja sklopila je nekoliko polica životnog osiguranja na njegovo ime u ukupnoj vrijednosti od oko dva milijuna dolara.

Također je otkriveno da je bila u tajnoj ljubavnoj vezi s drugim muškarcem s kojim je planirala započeti novi život. Ipak, njezini planovi su se izjalovili jer je Eric Richins, koji je bio vlasnik uspješne klesarske tvrtke, netom prije smrti većinu svoje imovine potajno prebacio u zakladu kojom upravlja njegova sestra.

Prema dokazima iznesenim na sudu, Eric Richins preminuo je u ožujku 2022. nakon što mu je supruga u koktel Moscow Mule umiješala smrtonosnu dozu fentanila, koja je bila čak pet puta veća od normalne doze. Osim za ubojstvo, Richins je osuđena i za pokušaj ubojstva koji se dogodio nekoliko tjedana ranije, na Valentinovo, kada je suprugu poslužila sendvič u koji je također stavila fentanil. Eric je tada preživio, no požalio se na mučninu.

Bizarna ironija: Knjiga kao paravan

Slučaj je privukao golemu medijsku pozornost zbog bizarnog poteza koji je Kouri Richins povukla otprilike godinu dana nakon suprugove smrti. Napisala je i objavila dječju slikovnicu pod naslovom "Are You With Me?", a kao razlog je navela želju da pomogne njihovim trima sinovima da se nose s gubitkom oca.

Knjigu je, nedugo prije uhićenja, promovirala na lokalnoj televiziji, predstavljajući se kao ožalošćena udovica.