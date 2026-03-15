Obavijesti

News

Komentari 0
PRIZNAO JE KRIVNJU I OTKRIO MOTIV

KRVAVI POHOD U LINZU Hrvat ubio Afganistanca, drugog teško ranio. Supruzi je najavio pokolj

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
KRVAVI POHOD U LINZU Hrvat ubio Afganistanca, drugog teško ranio. Supruzi je najavio pokolj
Foto: LEONHARD FOEGER

Policija je priopćila kako je napadu prethodila verbalna prepirka između Hrvata i trojice Afganistanaca. Nakon toga je osumnjičeni otišao kući i svojoj supruzi najavio pokolj...

Policija u austrijskom Linzu uhitila je hrvatskog državljanina zbog osnovane sumnje da je nožem usmrtio jednog i teže ozlijedio drugog Afganistanca, priopćeno je u nedjelju. Kako prenosi agencija APA 34-godišnji državljanin Hrvatske je u subotu predvečer u središtu Linza nožem ozlijedio Afganistanca te nakon toga napao i drugog koji je nedugo potom od posljedica ozljeda preminuo u bolnici.

Policija je priopćila kako je napadu prethodila verbalna prepirka između Hrvata i trojice Afganistanaca. Nakon toga je osumnjičeni otišao kući i svojoj supruzi najavio pokolj. Supruga je obavijestila policiju, no u međuvremenu je osumnjičeni izvršio napad.

Dnevnik Kronen Zeitung piše, pozivajući se na iskaze svjedoka, kako je do sukoba došlo kada se osumnjičeni sukobio sa starijim vozačem koji mu je zatrubio kada je ovaj iznenada izišao na kolnik.

Austrijski mediji: Hrvat u Linzu nožem napao dva Afganistanca - jednog ubio, a drugog ranio!

Nakon toga su trojica Afganistanaca koja su se slučajno našla na tom mjestu, starijem vozaču priskočili u pomoć. Osumnjičeni je tada zaprijetio da će "dovesti svoje prijatelje".

Kako opisuju mediji, osumnjičeni je nedugo potom trojicu napao s leđa te nakon što je prvog ubo u vrat druga dvojica su se dala u bijeg ali se jedan spotaknuo i pao nakon čega mu je osumnjičeni zadao smrtonosne ubode nožem.

STRAVA U ENGLESKOJ! Tijelo muškarca pronašli u kanti za smeće. Oglasila se policija...

Osumnjičenog je privela policija kojoj je priznao djelo te je kao motiv naveo psihičko oboljenje. Policija je priopćila kako se prilikom svađe koja je prethodila napadu osumnjičeni izražavao ksenofobično i izvikivao rasističke uvrede.

- No nemamo spoznaja da je osumnjičeni radikalan bilo u desnom bilo u lijevom smjeru - rekao je jedan glasnogovornik policije.

Užas u Samoboru. Motociklist poginuo u teškom sudaru

Kako prenose mediji, osumnjičeni hrvatski državljanin je rođen u Austriji i već je osuđivan zbog nasilja i krađa.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
