Žena iz Stona ostala bez 70.000 € na muljaži s kriptovalutama

Stonska policija zabilježila je novi slučaj investicijske prijevare vezane uz trgovanje kriptovalutama. Žena (43) prijavila je da je ostala bez ukupno 70.580 eura nakon što je vjerovala lažnom posredniku koji joj je obećavao brzu i sigurnu zaradu.

Prema policijskom izvješću, oštećena je u prosincu prošle godine stupila u kontakt s osobom koja je oglašavala trgovanje kriptovalutama. Na nagovor prevaranata najprije je uložila 250 eura, a potom na mobitel instalirala aplikaciju koja je prikazivala lažnu dobit. To ju je motiviralo na dodatna ulaganja, sve dok u više navrata nije uplatila više od 70 tisuća eura.

Kada je zatražila isplatu navodne zarade, prevaranti su od nje tražili dodatne uplate za provizije i poreze, što je i učinila – no novac nikada nije dobila. Shvativši da je prevarena, slučaj je prijavila policiji.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska još jednom upozorava građane da budu oprezni kod ulaganja u kriptovalute i da ne instaliraju nepoznate aplikacije na svoje mobitele. “Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego nekome uplatite novac”, poručuju iz policije.

Među znakovima mogućih prijevara ističu: obećanja sigurne i brze zarade, pritisak da se odmah iskoristi “posebna prilika”, upornost i agresivno nagovaranje na trgovanje te platforme bez jasnih kontakt podataka ili s telefonskim brojevima iz inozemstva na koje se ne može povratno nazvati.