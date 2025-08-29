Žena iz Istre prevarena na internetu, šteta skoro 80.000 €: Slijedila je upute 'brokera'...

Umaška policija istražuje novi slučaj prijevare u trgovanju na burzi putem interneta u kojoj je od prosinca 2024. do travnja ove godine u nekoliko navrata žena uplatila više od 85 tisuća eura na inozemne račune, da bi joj bila povratno isplaćena "dobit" od svega nekoliko tisuća eura, izvijestila je u petak istarska policija.

Policija je zaprimila prijavu 39-godišnjakinje koji je na internetskom oglasniku pronašla ponudu za trgovanje na burzi putem interneta. Žena je telefonskim putem ostvarila kontakt s nepoznatom osobom koja joj se predstavila kao broker i koji joj je ponudio sigurno ulaganje, obećavajući joj veliku zaradu. Slijedeći savjete "stručnjaka" žena je u od prosinca 2024. do travnja 2025. godine u nekoliko navrata uplatila više od 85.000 eura na inozemne račune, da bi joj bila povratno isplaćena "dobit" od nekoliko tisuća eura.

Muškarac joj je nedugo nakon toga rekao da je ostvarila i dobit od nekoliko stotina tisuća eura, no da bi joj ista bila isplaćena, mora prethodno uplatiti nekoliko stotina tisuća eura. Kako nije imala toliko novca, navodni broker joj je predložio da na svoj račun prima uplate njegovih klijenata i taj novac transferira na račun koji joj je broker otvorio u Madridu, a s kojega je on navodno svojim klijentima vraćao novac. U trenutku kada joj je banka blokirala račun, žena je shvatila da je prevarena, a oštećena je za gotovo 80 tisuća eura.

Policija utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem, a građane upozorava da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara.

"Osim što je samo ulaganje u trgovanjima na burzi rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada ili pak počinitelji kaznenih djela. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac", poručili su iz istarske policije.