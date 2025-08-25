Obavijesti

News

Komentari 8
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
7
Foto: Čitatelj 24sata

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera

Krenula sam po kapi za oči jer imam infekciju. Zaustavila sam se na minutu do dvije, svjesna da sam nepropisno parkirala. Čak sam se i ispričala ljudima na izlasku iz ljekarne. To je bila moja greška i spremna sam snositi posljedice, rekla je za Jutarnji vozačica D. R. koja je bila u središtu tučnjave s vozačem ZET-a kod zagrebačkog Kvatrića. 

Vozačica Range Rovera tvrdi da do tučnjave nije došlo njenom krivnjom te da je vozač napustio svoje radno mjesto, prišao joj i udario šakom u retrovizor. 

- Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere kod Müllera, koja će, nadam se, biti dostupna - rekla je i najavila da će i tužiti vozača jer ju je, kaže, prvi napao. 

- Moja jedina odgovornost je pogrešno parkiranje, a za to postoje nadležne institucije koje će propisati kaznu, a ne vozač - rekla je.

O svemu se danas oglasio i ZET.

Foto: Čitatelj 24sata

Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku.

Neugodno nas je iznenadio incident koji se dogodio u popodnevnim satima u subotu kod Kvaternikovog trga, a kojemu je povod bio nepropisno parkirano osobno vozilo koje je prouzročilo zastoj tramvajskog prometa.

Sukladno protokolu, pokrenuta je interna procedura utvrđivanja okolnosti ovog nemilog događaja te je očitovanje vozača tramvaja u suprotnosti s navodima vlasnice automobila, a koji su preneseni u pojedinim medijima.

Naglašavamo kako ne toleriramo bilo kakav oblik neprimjerenog ponašanja građana ili zaposlenika, a u tijeku je postupanje policije kako bi se utvrdile okolnosti događaja.

Apeliramo na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i ne ometaju javni gradski prijevoz, jer svako nepropisno zaustavljanje ili parkiranje može izazvati zastoje, dovesti u neugodnu situaciju brojne korisnike te i ugroziti sigurnost svih sudionika u prometu.
 

Komentari 8
