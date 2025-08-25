Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Krenula sam po kapi za oči jer imam infekciju. Zaustavila sam se na minutu do dvije, svjesna da sam nepropisno parkirala. Čak sam se i ispričala ljudima na izlasku iz ljekarne. To je bila moja greška i spremna sam snositi posljedice, rekla je za Jutarnji vozačica D. R. koja je bila u središtu tučnjave s vozačem ZET-a kod zagrebačkog Kvatrića.

Vozačica Range Rovera tvrdi da do tučnjave nije došlo njenom krivnjom te da je vozač napustio svoje radno mjesto, prišao joj i udario šakom u retrovizor.

- Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere kod Müllera, koja će, nadam se, biti dostupna - rekla je i najavila da će i tužiti vozača jer ju je, kaže, prvi napao.

- Moja jedina odgovornost je pogrešno parkiranje, a za to postoje nadležne institucije koje će propisati kaznu, a ne vozač - rekla je.

O svemu se danas oglasio i ZET.

Foto: Čitatelj 24sata

Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku.

Neugodno nas je iznenadio incident koji se dogodio u popodnevnim satima u subotu kod Kvaternikovog trga, a kojemu je povod bio nepropisno parkirano osobno vozilo koje je prouzročilo zastoj tramvajskog prometa.

Sukladno protokolu, pokrenuta je interna procedura utvrđivanja okolnosti ovog nemilog događaja te je očitovanje vozača tramvaja u suprotnosti s navodima vlasnice automobila, a koji su preneseni u pojedinim medijima.

Naglašavamo kako ne toleriramo bilo kakav oblik neprimjerenog ponašanja građana ili zaposlenika, a u tijeku je postupanje policije kako bi se utvrdile okolnosti događaja.

Apeliramo na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i ne ometaju javni gradski prijevoz, jer svako nepropisno zaustavljanje ili parkiranje može izazvati zastoje, dovesti u neugodnu situaciju brojne korisnike te i ugroziti sigurnost svih sudionika u prometu.

