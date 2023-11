Žena kojoj je divljak ubio dva psa: 'Raspala sam se kad sam pročitala policijsko izvješće'

Danas sam se raspala kada sam vidjela priopćenje policije, kazala nam je Kristina Kodrnja, vlasnica dva psa, Tile i Sebastijana, koje je prije tjedan dana kod jezera u Zaprešiću upucao 64-godišnji lovac.

'Nećemo šutjeti, idemo u akciju'

Ranije smo objavili kako je Kristina svoja dva udomljena psa šetala u blizini jezer na području Zaprešića, te ih je u jednom trenutku pustila s povodca.

Zagrebačka policija sumnja da je nedugo nakon toga 64-godišnjak iz vatrenog oružja ispalio hitce u smjeru ta dva pse te ih je ubio.

Kristina je za 24sata ranije prepričala cijeli događaj rekavši kako se prvo čuo jedan hitac, nakon toga još jedan i cvilež i na kraju još jedan hitac.

- S tri hitca su ubijena dva psa, nije ih netko slučajno ubio, nije netko tko ne zna što radi.

'Ovo je i grad djece'

Pogodio ga je direktno u srce, rekla nam je nedugo nakon incidenta vlasnica pasa Kristina.

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je 64-godišnjak priveden na ispitivanje, ali je nakon toga pušten na slobodu. Neslužbeno smo doznali i kako su osumnjičenom ranije oduzimali vatreno oružje, ali tu informaciju iz policije nam nisu mogli potvrditi.

- Pokreće me to što će to biti za opće dobro i da se stvarno prestane šutjeti i da se takve stvari stavljaju ispod tepiha. Onog momenta kad su ti psi ubijeni, to su prestali biti psi. Ovo je općenito pitanje sigurnosti grada. Krećemo u akciju da se takve stvari krenu rješavati i da se netko s tim krene baviti. Ovo nije samo grad tih ljubimaca, ovo je grad djece, kazala nam je Kristina netom nakon što je pročitala policijsko priopćenje.

Lovačko društvo: Pokrenuli smo postupak protiv njega

Prema neslužbenim informacijama osumnjičeni 64-godišnjak član je Lovačkog društva Zaprešić koji i danas, kao i prije tjedan dana osuđuju ovaj čin. Kako kažu ovo je čin pojedinca a ne lovačkog društva.

- Mogu reći da smo pokrenuli stegovni postupak i da je na temelju toga on poslao zahtjev za iščlanjenjem. Postoji jedno vijeće koje će se uskoro sastati i donijeti odluku oko toga, rekao nam je predsjednik Lovačkog društva Zaprešić Tomislav Bezuh koji je još jednom napomenuo kako ovakav čin smatraju neprihvatljivim.

- Ovdje nismo mi ništa organizirala pa da mi trebamo biti odgovorni, to je stvar pojedinca, zaključio je Bezuh.

Vlasnica pasa Kristina ranije je također upozoravala da nitko ne zna da je to mjesto gdje se incident dogodio lovno područje, no Predsjednik Lovačke udruge Bezuh tada je potvrdio kako to mjesto je lovno područje, te da je lovište označeno na rubnim dijelovima.