Žena, majka, kraljica: Tetovirala tipkovnicu na ruku da može komunicirati s autističnim sinom

Kada se Hunteru (11), dječaku s autizmom koji ne govori, ispraznio elektronički komunikacijski uređaj koji mu pomaže u sporazumijevanju, njegova majka Jessica Fletcher (32) u prvi trenutak nije znala što učiniti. No dječak je uzeo papirnati ubrus, nacrtao tipkovnicu i dodirujući pojedina slova pokazao što želi reći. U tom je trenutku Jessica dobila vrlo hrabru ideju – tetovirati tipkovnicu na svoju podlakticu.

- Shvatila sam da ga ne mogu ograničiti samo na tehnologiju jer nas ona ponekad može iznevjeriti - objašnjava Jessica.

Tetovaža sadrži slova, smajlić, tužno lice pa čak i tipku „Volim te“.

A prva riječ koju je Hunter napisao nakon što ju je ugledao bila je? „Mama.“



Od tada dječak uvijek ima rezervni način komunikacije s majkom kada ne može koristiti svoj tablet. Tetovaža ima još jednu neočekivanu prednost. Dok elektronički uređaj njegove riječi izgovara naglas, na majčinoj ruci mogu razgovarati potpuno tiho.

Primjerice u kinu ili kada Hunter treba otići na toalet. „Može sa mnom razgovarati potajno, a to je iznimno važno za njegovu samostalnost“, kaže Jessica, zadovoljna ovim neobičnim načinom komunikacije.



Video na kojem Hunter koristi tetoviranu tipkovnicu brzo je postao viralan i prikupio više od dva milijuna lajkova. Ideja je oduševila brojne obitelji, ali i mnoge druge. Hunterovi školski prijatelji pokazali su dirljivu podršku poželjevši majice s otisnutom tipkovnicom na rukavu kako bi s njim mogli komunicirati na igralištu ili mu „šaptati“ tajne.

Jessica je zato započela suradnju s jednom tvrtkom koja će ih proizvoditi.



- Kad uklonimo prepreke u komunikaciji, ljudima koji ne govore dajemo priliku da nam pokažu tko su zapravo“, kaže Jessica. A svoju predanost sažela je jednostavnim riječima: „Dala bih napraviti i tisuću ožiljaka na svom tijelu kada bi to mom sinu omogućilo još jedan način komunikacije - zaključuje.